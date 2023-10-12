كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

رسميًا .. مقتل ١٣٠٠ اسرائيلي

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب ما ذكر التليفزيون الفلسطيني فأن طائرات الجيش الإسرائيلي واصلت غاراتها على مناطق مختلفة في القطاع.

وقال مراسل وكالة أنباء العالم العربي ان هناك طائرات حربية إسرائيلية قصفت محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة



كما قصف الاحتلال الصهيونى منزلا شمال قطاع غزة، ادى الى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات

وأوضح مراسل لوكالة أنباء فلسطين "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية ضخمة في المنازل المحيطة.



كما أفادت الوكالة بان إسرائيل واصلت شن غارات جوية عنيفة فى أماكن متفرقة من قطاع غزة، وأن هناك قصفاً استهدف منزلاً في "بلوك ج" غرب خان يونس جنوبي القطاع، أودى بحياة 7 أشخاص.



وقالت مصادر طبية للوكالة إن 7 ضحايا وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة قصف منزل غرب خان يونس،

وأكدت أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، إذ لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال جميع الموجودين تحت الأنقاض، بسبب الكثافة السكانية في المنطقة



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيدا.

ومن جانبها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، إن غزة قد تشهد انتشارا للأوبئة وكارثة بيئية تمتد إلى خارج القطاع.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.

ونوهت ان المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، كما أن الجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب "إنهاكها للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

ولفتت الى إن الوضع الصحي "بات لا يحتمل الصمت"

وشددت على ضرورة "التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان"



من ناحيه اخرى سمح اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء 31 قتيلا من بين صفوفة إضافة إلى من قتلوا بنيران حركة المقاومة الفلسطينية حماس

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان حوالى 1300 إسرائيلي قضي عليهم في هجوم حركة المقاومة الفلسطينية



وقد تضامن الكثير على مستوى العالم و تعاطفوا مع المقاومة الفلسطينية التي تتصدي للمحتل الاسرائيلي .



واعلن الشعب المصرى دعمه بقوة للقضيه الفلسطينيه عقب الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التى اطلقتها فصائل المقاومة بقيادة حماس ضد الاحتلال الصهيونى ردًا علي الانتهاكات المتواصلة والمستفزة من المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصي وللمرابطين في القدس وقصف غزة .

ودشن المصريون خلال الساعات الماضيه عبر تويتر هاشتاج الجيش المصري قادر وجاهز، موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعرب المغردون فيه عن دعمهم للقضية الفلسطينية، واكدوا أن استقرار المنطقة خط أحمر، وأنهم واثقين في عظمة الجيش المصري.



كما رفع شاب يدعى محمد حسين علم فلسطين من اعلي قمة جبليه في مصر جبل موسي

ليقول إن فلسطين ارضا عربيه اغتصبها محتل واحتفظ بهذه الصورة علي بروفايل صفحته.

وقال الشاب صاحب الصورة ان كله امل في الله ان ياتي يوما نرفع فيها اعلام فلسطين في القدس المحتلة.



وأشار إلى أن حب فلسطين نواة زرعها الاهل بداخلنا حتي كبرنا فهي ليست قضية المسلمين فحسب بل قضية الإنسانية فهي المحراب الذي يتجه الجميع واضاف حسين انه سوف يضع علم فلسطين من اعلي قمه في مصر جبل موسي حتي تتحرر فلسطين .



كما أن مصر تكثف اتصالاتها وتبذل قصار جهدها لاحتواء الموقف بين فلسطين وإسرائيل

حيث تناقش القاهرة مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

.واقترحت هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة.، وذلك حسبما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن مصادر مصرية.

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