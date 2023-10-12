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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة أسوريو الساخنة مع نجوم الزمالك بملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة

صدى البلد

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري .

و تطرقت جلسة خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك  للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية و الاستعداد للمباريات المقبلة.

و أكد  خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك  في حديثه للاعبين  على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز  في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فقرة تأهيلية 

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت  تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة 25 دقيقة،  تم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون ، في ظل اهتمامهم بالجانب  البدني  لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

أوسوريو الزمالك خوان كارلوس أسوريو سموحة ملعب الترسانة

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