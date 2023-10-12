تفاصيل حفل حسين الجسمي بـ الكويت.. الليلة

يحيى الفنان حسين الجسمي، حفل غنائي ساهر في دولة الكويت، مع الفنانة رحمة رياض، اليوم 12 أكتوبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته.

وتتوافر تذاكر حفل حسين الجسمي ورحمة رياض، في الفئات السعرية التالية: ( 180 دينار كويتي، 150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 100 دينار كويتي، 80 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي).

وأبهج الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جمهوره بحفل رفع لافتة "كامل العدد" في قاعة قصر الإمارات بمنارة الفنون أبوظبي، ملبياً بكل فرح وشغف اختيارات الجمهور المتتالية من أغنياته وأعماله التي تحمل بين طياتها تميزًا في الكلمة والألحان والتنوع الخليجي والعربي وعلى المستوى العالمي.

وكان لتفاعل الجمهور الحاضر في القاعة أسلوبًا خاصًا راقيًا ومتميزًا في هتافاتهم المُحبة، عبروا فيها من عن فرحتهم بالأمسية الغنائية الإبداعية والمبهجة في جميع تفاصيلها وأغنياتها.

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان “الله يخليك لأهلك”.

وهي من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والإشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، متعاوناً في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي، والذي يقول في مطلعها:

الله يخليك لاهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي اذا نبضه سِكت

والله ترى مااحـلّـلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك وأكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي انا سجّلته لك..

ويجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية " الله يخليك لاهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.