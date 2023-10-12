1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن أسعار الدولار محليا، والتي استقرت للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سجل الدولار أعلى سعر له اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري، وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى عن التعامل بالدولار، حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين، بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة على قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس على قيمته في السوق السوداء، وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، ومنها الدولار.

وتعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية، ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

كما تتجه كثير من الدول الآن لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط على العملات المحلية، والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

وقررت روسيا اعتماد قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا.

وهى خطوة تهدف إلى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتضمنت القائمة المعتمدة أكثر من 30 دولة من ضمنها مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية، فهذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالى 4.7 مليار دولار لعام 2021، كما ستستفيد مصر ايضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وبالنسبة للدولار فى السوق السوداء، فقد تراجعت العملة الخضراء بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين، وسط دعوات بالتخلص منه، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار، وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.

كانت الحكومة أصدرت قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة بسداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

وقررت فوزارة الداخلية بدء تنفيذ هذا القرار، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي.

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