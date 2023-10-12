محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن ، تغطية عن موقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من المشاركة مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وعن منع نادي ليفربول لاعبه محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا قال الإعلامي أحمد شوبير: "محمد صلاح سيشارك في بطولة أمم إفريقيا، مفيش كلام في هذا الأمر".

وأضاف أن ليفربول من حقه منع محمد صلاح من المشاركة في الأولمبياد لأنها غير مدرجة في الأجندة الدولية، لكن بطولة أمم إفريقيا مدرجة في الأجندة".

يذكر أن مدينة أبيدجان الإيفوارية تستضيف قرعة بطولة أمم إفريقيا 2023، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتحتضن كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول بين 6 فرق من أصل 24 مشاركًا في البطولة.



المنتخبات المشاركة في البطولة

مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.



رد فعل محمد صلاح بشأن الأحداث الجارية في فلسطين



فقد برر الإعلامي هاني حتحوت، عدم تعليق محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، على أحداث غزة الأخيرة، والتي شهدت سقوط العديد من الضحايا.

وقال هاني حتحوت إن عددا من الجماهير المصرية تتساءل عن عدم تعليق محمد صلاح، على الأحداث الجارية حاليا في فلسطين.



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