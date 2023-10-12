عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوكس نيوز: إسرائيل تحظى بتأييد قياسي من الأمريكيين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، والهجمات الصاروخية المتبادلة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، أظهر استطلاع لقناة فوكس نيوز أن 69% من الأمريكيين يؤيدون الاحتلال في هذا الصراع، مقابل 24% فقط يؤيدون الفلسطينيين. 

وأشار الاستطلاع إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003، عندما بلغت 67%، وأظهر الاستطلاع أيضا أن 59% من الأمريكيين يعتبرون إسرائيل حليفا مهما لـ الولايات المتحدة، مقابل 4% فقط يقولون ذلك عن الفلسطينيين.

دعم ثابت

يعكس هذا الاستطلاع مدى التأثير الإعلامي والسياسي للاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والذي يتجلى في دعمها من قبل معظم الأحزاب والشخصيات البارزة في البلاد. 

وقد أدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هجمات المقاومة على إسرائيل، وأكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع تأكيد حاجة التوصل إلى حل سلمي للصراع، كما أبدى مجلس الشيوخ الأمريكي تضامنه مع إسرائيل.

ويشير هذا الاستطلاع أيضا إلى عدم تغير كبير في موقف الرأي العام الأمريكي منذ سنوات طويلة، رغم تزايد التحديات والانتقادات التي تواجهها إسرائيل على المستوى الدولي. 

وقد شهدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة من قبل المجتمعات المسلمة والعربية والحقوقية ضد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد الحالي. 

كما شهدت بعض المؤسسات والشخصيات المؤثرة في الولايات المتحدة تغيرا في موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، مثل صحف نيو يورك تايمز ووول ستريت جورنال، وشبكات سى ان ان وان بى سى، والمغنية ريانا، واللاعب لبرون جيمس، والممثل مارك رافالو، وغيرهم.

ويعبر هذا الاستطلاع عن انقسام بين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة بشأن موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، فبينما يظهر الاستطلاع أن 87% من الجمهوريين يؤيدون إسرائيل، يبلغ هذا الرقم 54% فقط بين الديمقراطيين. 

التوقف عن مساندة الاحتلال 

وقد انتقد بعض الديمقراطيين، مثل عضوة الكونغرس إلهان عمر، دعم إدارة بايدن لإسرائيل، ووصفته بأنه "إجرام". كما طالبت بعض المنظمات والحركات الديمقراطية، مثل "الديمقراطيون من أجل فلسطين"، بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة وول ستريت جورنال مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

موضوعات متعلقة

الخارجية الفلسطينية تدين قطع الاحتلال المياه والكهرباء عن المعتقلين في السجون

تركيا تعلن مصرع أحد مواطنيها جراء نزاع المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال

طوفان الأقصي يستمر في شن غارات صاروخية على الاحتلال

الاحتلال ينفذ اقتحامات واعتقالات في جنين طالت مدير الأوقاف

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

تحرك عسكري جديد من جيش الاحتلال بالقرب من قطاع غزة

ترشيحاتنا

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ