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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تفتتح أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مدينة سدير للأعمال

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بينهم أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية في المملكة.

 افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مصنع "شركة سدير للأدوية" الخاص بإنتاج أدوية الأورام، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى المصنع العام للأدوية التخصصية بحجم استثمارات يتجاوز 277 مليون ريال وتصل مساحته إلى 77 ألف متر مربع.

كما افتتح مصنع "أغذية الخليج للتموين" على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع، باستثمارات تناهز 236 مليون ريال.

هذه المصانع تهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

"مدينة سدير للصناعة والأعمال" التي أنشئت عام 2009 تشغل مساحة تصل إلى 64 مليون متر مربع؛ منها 16.9 مليون متر مربع "مساحة مطورة"، ويعمل بها 350 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والطبية، إضافة إلى الصناعات التحويلية وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة الفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المطاط والبلاستك والمعادن اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المُشكلة، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

 

 

أدوية الأورام أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

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