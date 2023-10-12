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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلقى طلبات القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين 23 أكتوبر

صدى البلد

قررت لجنة القيد تلقى طلبات المتقدمين لجدول تحت التمرين فى الفترة من 23 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2023.


ويلتزم المتقدمون بتسليم شهادة التخرج - شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية - عقد العمل الثلاثى - برنت تأمينات حديث - خطاب من الجريدة بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة - البطاقة الشخصية.إضافة للأرشيف الصحفى.


كما قررت اللجنة الالتزام بالمادة 8 من لائحة القيد، التى تنص على ما يلى: "يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز أربع دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتين العربية والإنجليزية، والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد". 


وسوف يُعلن جدول الدورات بالتنسيق مع لجنة التدريب وتطوير المهنة بعد اعتمادها من مجلس النقابة تفعيلًا للائحة.


وستُخطر اللجنة بما يقرره المجلس من شروط لازمة للقيد من الصحف، التى تعتمد لأول مرة فى أقرب اجتماع للمجلس، كما تلتزم اللجنة بالأعداد المقبولة من الصحف المعتمدة سابقًا وفق اللائحة.
 

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