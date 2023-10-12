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أخبار البلد

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر-9 لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

صدى البلد

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة التجربة "مصر-9" والتى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ طاقم وركاب سفينة تعرضت لحدوث حريق أثناء الإبحار قبالة الشواطئ المصرية بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك بإتباع كافة إجراءات ونظم الإستغاثة والسلامة البحرية العالمية.

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة

شارك فى تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والجهات المعنية لعدد من الوزارات والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة

جدير بالذكر أنه تم إستخدام أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لأول مرة فى تنفيذ التجربة والتى تعمل   على ربط جميع مؤسسات الدولة بما يحقق سرعة الإستجابة والتصدى للكوارث والأزمات الطارئة.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ أعمال التدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض حياة أى إنسان للخطر والوصول إلى كافة المناطق التى يصعب الوصول إليها لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم.

تأتى التجربة " مصر-9 "  تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية لمواجهة كافة المخاطر والأزمات.

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مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر-9 لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

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