فلسطين.. الصحة: نصف عدد الشهداء في قطاع غزة من الصغار والنساء

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، ‎أن 14 منشأة صحية تضررت جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى استشهاد 10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت وحتي الآن.

وكانت الوزارة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 447 شهيداً من الأطفال و248 شهيدة من السيدات جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت .