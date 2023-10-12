مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اخبارية عن أسعار 9 سلع أساسية، بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمنتجين، لعمل مبادرة من أجل تخفيض أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا في الفترة الماضية.

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وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسعار ستنخفض بداية من يوم السبت المقبل، وأن كل تاجر عليه أن يلتزم بالأسعار.

وأكد أن هذه الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر، وأن الجميع سيشعر بفارق الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أسعارًا بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، وأن السلع التي ستنخفض أسعارها "الفول والعدس والألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.