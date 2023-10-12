أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

شهد الرئيس السيسي، عرضا للمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

وأوضح العرض أن الجندي المصري استخدم أسلحة ومعدات تخطى بها قدراتها الفنية والقتالية ليسطر بها أمجاده وبطولاته.

وظهر في العرض أعلام الدول العربية التي شاركت مصر حربها.

ووقف الرئيس السيسي لتحية أعلام الدول العربية التي شاركت مصر حربها في أكتوبر 1973.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.



وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).