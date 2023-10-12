الرئيس السيسي يوجه التحية لأسر طلاب الأكاديمية العسكرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية .

وظهرت ملامح السعادة والفرح على أسر طلاب الأكاديمية العسكرية ولوحوا بأيديهم للرئيس السيسي رافعين الأعلام المصرية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).