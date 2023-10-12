الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

الأكاديمية العسكرية

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

