مستقبل وطن يلتقي 2500 مواطن من الشباب وكبار العائلات بالشرقية لدعم السيسي

قال الدكتور محمد سليم وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إننا نقف سوياً رجلاً واحدا داعمين ومؤيدين بكل حب وود ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، عن قناعة راسخة، لأنه هو الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة نظراً لما تتطلبه السياسة الحالية من حنكة وخبرة عسكرية وقدرة على التعامل مع ما يشهده عالمنا اليوم من تحولات وتغيرات غير مسبوقة، في ظل مؤامرات لا تتوقف، ويشرف علي تدبيرها أجهزة دولية بعينها لزعزعة استقرار الدول، لا سيما منطقة الشرق الأوسط تحقيقاً لصالح وأهداف أولئك المتآمرين مما يتطلب الوعي اللازم بها لمواجهتها والقدرة على التعامل معها.

وأكد سليم في كلمته بأن المعركة الانتخابية القادمة لرئاسة مصر لا تقيل القسمة علي اثنين، وواجب علينا الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الدولة المصرية، لا سيما ونحن نعيش فترات عصيبة بالمنطقة في ظل الصراعات الإقليمية التي اوضحت النوايا السيئة تجاه الاستقرار والتنمية التي شهدتا مصر في العشر سنوات الماضية، مشيرا بأن أمانات الحزب بكافة مراكز المحافظة تعمل يدا واحدة علي التوعية تحت إشراف متخصصين من أساتذة الجامعة والنخب المثقفة سياسيا، لجذب الشباب و العائلات بأهمية وضرورة المشاركة والتواجد أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة أمام العالم كله بأننا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية.

كما تقدم امين الحزب بالشرقية بالشكر لامناء المراكز علي مجهوداتهم المضنية التي قدمت مشهد مشرف امام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة.

وانتهي منذ قليل، المؤتمر الجماهيري التنظيمي لحزب مستقبل وطن بالشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وامين المحافظة، لمناقشة خطة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور الهيئة البرلمانية، وأعضاء هيئة مكاتب المراكز، و المئات من الشباب، والشخصيات المؤثرة، وكبار العائلات بالشرقية.

يأتي المؤتمر الذي حضره قرابة الـ3000 شرقاوي من مختلف المراكز، ضمن فعاليات الحزب التنظيمية علي مستوي أمانات مصر، التي يشرف عليها النائب أحمد عبد الجواد_نائب رئيس مستقبل وطن وامين تنظيم الجمهورية، لتاييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ووضع خطة لدعوة المواطنين وجموع الشباب لتأييده في السباق الانتخابي القادم 2024.

4c0496d6-ba8d-408b-bec8-233a292ab245

6c2188d1-d14c-4cfc-8e86-62cc3f5f2b4f

6cb6c8f0-2f75-433f-9f54-18c4dcc27c3b

84f74f09-374f-42d1-a44f-7d5358b7cb60

b8d9bd8c-615b-48ca-a4e4-74474aa0df76