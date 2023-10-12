بحوث البساتين الزراعية ينفذ 5 دورات تدريبية عن المحاصيل

استعرض معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، أنشطته وإنجازاته خلال شهر سبتمبر 2023.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين إنه تم تنفيذ عدد 5 دورات تدريبية

انتاج وخدمه محصول البطاطس

الممارسات الزراعية الجيدة لبعض محاصيل الخضر تحت الصوبات الزراعية والانفاق

الممارسات الزراعيه الجيده لمحاصيل القرعيات

طرق التربية التقليدية وإستخدام بعض التقنيات الحديثة في مجال التحسين الوراثي لمحاصيل الفاكهة و نباتات الزينة و الأشجار الخشبية .

زراعه وخدمه الموالح فى الاراضى الجديدة

واضاف حلمي انه تم إقامة عدد ١٣ ندوة إرشادية للمحاصيل البستانية المختلفة.

كما تم ختام البرنامج التدريب الصيفى لعدد ٣٠٠ طالب من الجامعات المصرية المختلفة بديوان المعهد وأفرعة المختلفة بالمحافظات.

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