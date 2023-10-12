عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث البساتين الزراعية ينفذ 5 دورات تدريبية عن المحاصيل

صدى البلد

استعرض معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، أنشطته وإنجازاته خلال شهر سبتمبر 2023.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين إنه تم تنفيذ عدد  5 دورات تدريبية 
انتاج  وخدمه  محصول  البطاطس  
الممارسات الزراعية الجيدة  لبعض محاصيل الخضر تحت الصوبات الزراعية والانفاق
 الممارسات الزراعيه الجيده لمحاصيل القرعيات 
طرق التربية التقليدية وإستخدام بعض التقنيات الحديثة في مجال التحسين الوراثي لمحاصيل الفاكهة و نباتات الزينة و الأشجار الخشبية . 
زراعه وخدمه الموالح فى الاراضى الجديدة 
واضاف حلمي انه  تم إقامة عدد ١٣ ندوة إرشادية للمحاصيل البستانية المختلفة.

كما تم ختام البرنامج التدريب الصيفى لعدد ٣٠٠ طالب من الجامعات المصرية المختلفة بديوان المعهد وأفرعة المختلفة بالمحافظات.

1000078429
1000078429
1000078417
1000078417
1000078426
1000078426
1000078423
1000078423
1000078420
1000078420

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

الدوران الحاد للمواجهة.. الرئيس يشهد مناورات عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر تخصيص مطار العريش لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ