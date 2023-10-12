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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة لافتة.. سالي عبد السلام تستعرض جمالها

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وأطلت سالي عبد السلام، مرتديه فستان أنيق من الستان باللون الأبيض ذا نفوشات ملونة ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سالي عبد السلام، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت سالي عبد السلام، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سالي عبد السلام 

سالي سالي عبد السلام صور سالي عبد السلام إطلالات سالي عبد السلام

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