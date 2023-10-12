الله أكبر فوق كيد المعتدي.. الرئيس السيسي يشهد عرض الموسيقات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عرض الموسيقات العسكرية في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية .

وقامت الموسيقات العسكرية بعزف مجموعة من الأغاني الوطنية الحماسية، ومنها " فدائي ، والله أكبر فوق كيد المعتدي"، وغيرها من الأغاني التي تذكرنا بنصر أكتوبر المجيد.

وشهد الرئيس السيسي، عرضا للمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

وأوضح العرض أن الجندي المصري استخدم أسلحة ومعدات تخطى بها قدراتها الفنية والقتالية ليسطر بها أمجاده وبطولاته.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية .