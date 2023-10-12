مديرو الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": خريجونا جاهزون لتنفيذ أي مهام للدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، والتي تتواكب مع مرور خمسين عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ تخريج الدفعة ١١٧ حربية والدفعة ٧٤ بحرية والدفعة ٩٠ جوية والدفعة ٥١ دفاع جوي والدفعة ٦٠ فنية عسكرية والدفعة ٥٢ الكلية العسكرية التكنولوجية والدفعة ٥ والدفعة ٦ كلية الطب بالقوات المسلحة.

وعلى هامش الحفل، أجرى "صدى البلد" سلسلة من اللقاءات مع مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية وأوائل طلبة الكليات العسكرية.

الفريق أشرف زاهر سالم: خريجي الكليات العسكرية على مستوى عالمي

أكد الفريق شرف زاهر سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية تتلقى دعمًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، من أجل النهوض بعقول وأذهان الطلبة وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات الإنسانية.

وأضاف خلال خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، أن الدفعات التي تخرجت هي دفعات مميزة نظرًا لأن الحفل يأتي مواكبًا لمرور خمسين عامًا على نصر السادس من أكتوبر، كما أن قيادات الكليات العسكرية قد بذلت مجهودًا كبيرًا مع الطلبة الخريجين حتى وصلوا إلى تلك الاحترافية العسكرية والعلمية التي شهد بها الجميع.

وكشف الفريق أشرف سالم زاهر، أنه في ظل التطورات المتلاحقة في ميادين الإستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية، فرضت تلك التحديات الارتقاء بالمحتوى العلمي لطلبة الكليات العسكرية، لاستيعاب تلك التطورات وتنمية القدرات على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات.

الأكاديمية العسكرية

وشدد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة كان لديهم رؤية وبعض نظر في إصدار قرار إنشاء الأكاديمية طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2022 والتي تتمركز بالقيادة الإستراتيجية وتضم: "الكلية الحربية - الكلية البحرية - الكلية الجوية - كلية الدفاع الجوي".

الفريق أشرف سالم زاهر

وأوضح "زاهر"، أنه تم تسهيل كافة الإجراءات وتوفير أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لإدخال الدراسات المدنية داخل الأكاديمية والكليات العسكرية كما تم تحديد مدة الدراسة بكليات الأكاديمية "أربع سنوات" دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفى حالة قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بـإحدى كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباط عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة "2 سنة دراسية".

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن طالب الكلية الحربية أصبح يدرس مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجانب دراسته العسكرية، ويحصل الخريج على بكالوريوس في إحدى الشعب "العلوم السياسية / الاقتصاد" بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية، كما يدرس طالب الكلية البحرية مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويحصل الخريج على بكالوريوس شعبة العلوم السياسية بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية.

كما يدرس طالب الكلية الجوية تخصص "إدارة الطيران والمطارات"، مواد كلية التجارة ويحصل الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال بالإضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران، كما يدرس طالب الكلية الجوية تخصص "نظم معلومات الطيران" مواد كلية الحاسبات والمعلومات ويحصل الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

ويدرس طالب كلية الدفاع الجوي مواد كلية الهندسة ويحصل الخريج على بكالوريوس الهندسة تخصص "الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات"، بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

اختيار الطلاب

وأشار الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه يتم اختيار أنسب العناصر من الطلاب طبقًا لمعايير محددة من مكتب التنسيق للقبول بالكليات العسكرية مع ضرورة أن يستوفي الطالب الشروط المطلوبة منه بكفاءة عالية.

وأكد على أن المعيار الأساسي في الاختيار هو كفاءة الطالب ونجاحه في الاختبارات المختلفة والاختبارات التفصيلية لكليات "الطب – الفنية العسكرية" والوزن النسبي للدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ولا أساس لأي محسوبية أو وساطة في الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وإنما يتم الاختبار بواسطة لجنة مشكلة من مديري الكليات العسكرية، وأداء الاختبارات السابق الإشارة إليها بحيث يتم قبول أفضل الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار أنه يتم الاهتمام أيضًا برفع كفاءة الطالب المقاتل في مجال "اللياقة البدنية – رياضات الدفاع عن النفس – الرماية – التدريب التخصصي"، وارتفاع الحالة الصحية من خلال برنامج متكامل روعي فيه تناول الوجبات الغذائية المتنوعة والمتكاملة.

ونوه مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية توفر بعثات للطلبة المتميزين والمتفوقين، في بعثات للدول المتقدمة، كذلك إقامة المشروعات السكنية للقوات المسلحة والسماح للطلبة بالاشتراك فيها، وتوفير الرعاية الطبية للطالب وأسرته حال تعرض أحدهم لظروف صحية خارجة عن قدرة الطالب والأسرة، وتوفير اشتراك الطلبة في فنادق ودور القوات المسلحة لتقديم الرعاية الترفيهية للطالب أثناء الإجازات.

رسالة إلى الخريجين

ووجه الفريق أشرف زاهر سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، التهنئة للطلبة الخريجيين ولأسرهم قائلا: "أبارك لأهالي الطلبة تخريج أبنائهم ليكونوا أقوياء في الحق أمناء فى تحمل المسئولية في أعرق الجيوش منذ فجر التاريخ".

وطالب الفريق أشرف زاهر سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية من كل من يريد الالتحاق بالكليات العسكرية بالعمل الجاد والإعداد البدني الجيد والحفاظ على اللياقة البدنية والتغذية السليمة والابتعاد عن العادات السيئة التي من شأنها تدمير الصحة والعقل ليكون قادرًا على المنافسة واجتياز الاختبارات ونيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

الفريق أشرف سالم زاهر

مدير الكلية الحربية: نقوم ببناء شخصية الطالب المقاتل

قال اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، أن الكلية الحربية شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوقًا فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملي والمحاكايات.

وأوضح نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية الدفعة 117؛ أن مرحلة الانتقاء والفرز للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية تُعد أحد أهم المراحل لانتقاء الطالب المقاتل قبل انضمامه ونيل شرف الانضمام للعسكرية المصرية، وذلك لاختيار أفضل العناصر طبقًا لمحددات علمية وبدنية وصحية ونفسية يتم مراعاة النزاهة والمساواة في اختيار الطلبة الجدد للإنضمام لكافة الكليات العسكرية.

الكلية الحربية

وشدد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، أن الغرض الرئيسي من فترة الإعداد العسكري للطلاب الجدد وما تتضمنه لتحويل طالب مدني إلى عسكري، هي بناء الشخصية العسكرية للطالب المقاتل وانصهار الطلبة من مختلف الكليات في إطار واحد "والعمل بروح الفريق والجماعة" لتأهيلهم بعد التخرج على العمل الجماعي مع المرؤوسين.

وأوضح أن الكلية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذي مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية، وثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة من خلال لقاءات وندوات مع كبار رجال الدولة من مختلف المجالات، والتركيز على الموضوعات التعليمية والأمنية والادارية في إطار من الانضباط العسكري.

وأشار “التركي"، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية إلى أن الطالب يدرس مجموعات رئيسية من المواد منها «علوم عسكرية أساسية – علوم عسكرية عامة – علوم إنسانية – أساسيات علمية» علاوة على المواد الدراسية التخصصية التي يدرسها الطالب كذلك دراسته الخاصة ببكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى الارتقاء باللياقة البدنية للطالب من خلال الملاعب والمنشآت الرياضية المتطورة بالكلية الحربية.

كما شدد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية أنه يتم الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية للطالب، وإعادة بناء شخصية الطالب المقاتل، ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل مع تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات وتداعيات الأوضاع الحالية.

وأكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، على أن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية بالكلية الحربية لأنها هي المنبع الذي يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة، ويتنوع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الحربية في كافة المجالات.

ووجه اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، التهنئة للطلبة الخريجيين ولأسرهم على تخرجهم ونيلهم شرف العمل داخل صفوف القوات المسلحة.

اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي

مدير الكلية البحرية: منظومة التعليم لدينا رقمية

قال اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، أن الكلية البحرية شهدت تطوير جميع المناهج الدراسية بداخلها، كما أن منظومة التعليم داخل الكلية أصبحت منظومة رقمية، حيث يدرس طالب الكلية بجانب العلوم العسكرية، مواد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي اعتمدتها القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة الأكاديمية العسكرية.

الكلية البحرية

وشدد نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية البحرية الدفعة 74، أن هناك تطورا كبيرا في منظومة العمل داخل الكلية، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، أنه يتم إعداد الطالب من خلال فترة التدريب المركز، وتنقسم لجزئين، الأولى منها هي فترة الإعداد العسكري في الكلية الحربية لمدة 90 يومًا، ثم فترة الإعداد بالكلية البحرية.

وشدد أنه يتم إعداد الطالب بدنيا من خلال برامج وطوابير ثابتة في تمارين لرفع الكفاءة البدنية تشمل السباحة والدراجات واختراق الضاحية، بالإضافة إلى إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل: "الصاعقة البحرية والغطس - والفنون بحرية – واللوجستيات - والبحث والإنقاذ".

وقال "المشرفي"، إن طالب الكلية البحرية خلال فترة دراسته بالكلية، يقوم بعدد من الرحلات التدريبية داخل وخارج مصر، كما أن هناك تواصلا كبيرا وتبادل زيارات للطلبة بين الدول المختلفة، يتم خلالها إكساب الطلبة مهارات عديدة، بعد رؤية مسارح عمليات مختلفة وتكتيكات وتقنيات حديثة ومتطورة.

وكشف اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك لإنشاء سفارة معرفة تابعة للمكتبة داخل الكلية البحرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية البحرية.

وأشار نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية أن البروتوكول يهدف إلى تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم باستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية من خلال الاطلاع على الكتب الرقمية والأبحاث العلمية ومستودع الأصول الرقمية، كذلك حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس بين الكلية البحرية ومكتبة الإسكندرية.

ووجه اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشئة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلى الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم على مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتى يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتى تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد المشرفي

مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

قال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن الكلية الجوية تعد من ضمن أفضل الكليات الجوية على مستوى العالم، وقد حققت ترتيبا مرموقًا بين كليات الطيران، وذلك يرجع لاختيار الطالب المناسب الذي يتم وفق معاير عالمية، وعلى أسس يتم اتباعها من أجل انتقاء أفضل العناصر المتقدمة لنيل شرف الانضمام للقوات الجوية.

الكلية الجوية

وأوضح انائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية خلال لقاء له مع "صدى البلد" بمناسبة تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية الدفعة 90 طيران، أن الكلية تتطور بشكل متسارع وغير مسبوق، حيث يوجد بها أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية، لكي تواكب الطائرات الحديثة التي أصبحت لدى القوات الجوية.

وكشف اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، أن الكلية استعانت بأفضل المناهج على مستوى العالم، حتى يصبح الخريج على مستوى عالمي من الحرفية

وأشار "كامل"، أن الطالب أصبح يدرس مواد كلية التجارة وسوف يحصل الخريج على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال بالإضافة إلى بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران، وذلك بالنسبة لتخصص إدارة الطيران والمطارات، أما بالنسبة لتخصص نظم معلومات الطيران سيقوم الطالب بدراسة مواد كلية الحاسبات والمعلومات وسوف يحصل الخريج على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية.

وأكد أن اختيار طالب القوات الجوية، يتم وفق معاير عالمية، وعلي الطالب المتقدم أن تكون لديه المقدرة على مواكبة التكنولوجيا المتسارعة في مجال الطيران.

وأشار مدير الكلية الجوية، أنه بعد انضمام الطالب للكلية، يتم تدريبه بدنيا وعلميا وثقافيا كما يتم الاهتمام الطبي له وذلك وفق أحدث النظم العالمية، مشيرا إلي أن الطالب يحصل على العملية التعليمية خلال 4 مراحل رئيسية هي: "المرحلة الابتدائية- المرحلة الأساسية – المرحلة المتقدمة – المرحلة العماليتية"

وقال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن هناك عدة مراحل للإعداد العسكري للطالب، تبدأ بفترة "المستجدين" والتي يتلقاها الطالب بالكلية الحربية، ثم فترة "الإعداد الوجداني"، والتي يتلقى فيها الطالب التثقيف والوعي والمعلومات، ثم فترة "الإعداد البدني"، والتي يشرف عليها متخصصون وفق أحدث النظم العالمية، ثم فترة "الإعداد المعرفي" ويتمثل في جناح العلوم والتي يتلقى فيها الطالب محاضراته، ثم فترة "الإعداد المهاري".

القوات الجوية

وأوضح مدير الكلية الجوية، أنه تم إدخال أقسام جديدة داخل الكلية، فضلًا عن تطوير المناهج للتعامل مع أحدث الطائرات التي تم التعاقد عليها مؤخرا، منوها إلي أن خريج الكلية الجوية يكون قادرًا وجاهزا للعمل في اليوم التالي للتخرج بفضل الرحلات الداخلية والخارجية التي يقوم بها الطالب طوال فترة دراسته، واطلاعه على الخرائط العالمية بجانب لياقته البدنية وجاهزيته القتالية، إذ يتلّقى الطالب فرق التشكيلات الجوية المختلفة.

وأكد مدير الكلية الجوية أنه الكلية لديها مدرسو طيران وعلوم جوية على مستوى عالٍ جدا من الكفاءة بالإضافة إلى المعامل المتطورة للمحركات ونظريات للطيران، كما أن تدريب الطلبة قد تغير، وذلك ليتناسب مع التطور الذي شهدته القوات الجوية خلال الفترة الماضية.

وكشف اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة والقوات الجوية والأكاديمية العسكرية، أمدت الكلية الجوية بأحدث المنظومات المختلفة، لكي تتواكب مع الطفرة الهائلة التي حدثت في القوات الجوية، حيث يتلقى الطالب الآن تعليمه في جناح العلوم المحاضرات عبر منظومة الـ CTB وهي منظومة تفاعلية.

وأشار مدير الكلية الجوية أنه تم الانتهاء من شبكة "فايبر أوبتكس"، حيث تتيح الشبكة إدارة المنظومة العملية والتعليمية على مدار الساعة، وذلك لمتابعة الطالب في كافة المراحل من السلوك للمحاضرات للتدريب على المحاكيات ثم التدريب العملي، كما أنها قادرة على متابعة الطالب ما بين جناح العلوم وجناح الطيران وما بين لواء الطلبة وبين الطيران العملي وبين قيادة الكلية.

وقال اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، أن الكلية الجوية تمتلك أحدث محاكيات في العالم وذلك للتدريب على أحدث طائرات فى العالم كما أن الكلية تمتلك أيضا محاكيات الاقتراب الرادارى لمواكبة التكنولوجيا المتسارعة.

وشدد اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية على أن هناك "طفرة" تشهدها القوات الجوية من حيث "الأسلحة – المعدات – القواعد"، والتي تأتي في إطار تطوير وتحديث أفرع وإدارات القوات المسلحة المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة.

ووجه اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الجوية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلي الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم علي مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتي يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتي تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل

مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، أن الطالب في الكلية، يتم إعداده عسكريًا وعلميًا على أعلى مستوى، ليكون قادرا على التعامل مع مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة، موضحا أن طالب الدفاع الجوي بجانب دراسته المواد العسكرية، يتم تأهيله ليحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، وبكالوريوس العلوم العسكرية من كلية الدفاع الجوي.

كلية الدفاع الجوي

وشدد نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الدفاع الجوي الدفعة رقم 51 دفعة الفريق مصطفى الشاذلي، على أن الطالب في الكلية يتم إعداده ثقافيا وتربويا من أجل إعادة تكوين شخصيته داخل الكلية، وغرس قيم الولاء والانضباط بداخله، ويكون جاهزا للتعامل مع وحدته الجديدة متحليا بتقاليد العسكرية المصرية الأصيلة.

ونوه اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، أن الطالب يدرس مواد كلية الهندسة ويحصل الخريج على بكالوريوس الهندسة تخصص "الاتصالات والإلكترونيات / الحاسب والنظم / الميكاترونيكس والروبوتات" بالإضافة الى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

وأوضح مدير كلية الدفاع الجوي أن هناك معامل واقعية وحديثة داخل الكلية للأسلحة العاملة في التشكيلات الخاصة بقوات الدفاع الجوي، ويتم تدريب الطالب عليها بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصةً خريجي كلية الدفاع الجوي للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة تخصصات "الاتصالات والإلكترونيات – هندسة الحاسب والنظم – الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات" وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

وقال اللواء "الفيومي"، أنه يتم تأهيل الطلبة، بما يتناسب مع طبيعة مهام رجال الدفاع الجوي، والمتمثلة في حماية سماء مصر، ويتم ذلك من خلال عدة محاور:

أولا: التأهيل العسكري

الذي يؤدي إلى الانضباط الذاتي وسرعة رد الفعل واتخاذ القرار الصائب تحت مختلف الظروف.

ثانياً: التأهيل الهندسي

وذلك بالحصول على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية طبقا لبرامج هندسية تتواكب مع الطفرة الهائلة في أنظمة التسليح، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الجوي في تطوير منظومة التعليم بالكلية وتزويدها بأرقي المعامل الهندسية.

ثالثا: التأهيل التخصصي لأسلحة الدفاع الجوي

ويتم طبقا لمتطلبات قوات الدفاع الجوي والقوات المسلحة وبالاستفادة من الخلفية الهندسية للطلبة يتم تدريس تخصص الدفاع الجوي الدقيق من خلاص الفصول التعليمية والمحاكيات المتطورة ثم التدريب العملي على المعدات الحقيقية في وحدات الدفاع الجوي المختلفة.

رابعا: التأهيل الوجداني

ويتمثل في رفع مستوي الثقافة والوعي والانتماء للطالب حتى يكون قادر علي مقاومة التأثيرات النفسية المعادية وحروب الجيل الرابع.

وقال اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، أن الطالب يتم تأهيله داخل كلية الدفاع الجوي خلال سنوات الدراسة على التعامل مع جميع المدارس المختلفة في الدفاع الجوي، سواء الشرقية أو الغربية، وذلك من خلال المواد والعلوم النظرية الحديثة، التي يتم على أساسها تطوير العلوم العسكرية ووسائل وأساليب التحديث والتطوير.

وشدد مدير كلية الدفاع الجوي على أنه يتم تحديث المناهج بصفة دورية، وبما يواكب الموجود في أحدث الكليات العسكرية في العالم، سواء كان ذلك في المجال الهندسي أو في مجال الدفاع الجوي.

وأكد على أنه خلال السنوات الماضية، شهدت كلية الدفاع الجوي تطويرا كبيرا في المناهج العسكرية والهندسية والمعامل، وقد تم إدخال مواد تتناسب مع العلوم الحديثة المستخدمة في هذا السلاح الهام داخل القوات المسلحة، كاشفا أنه يتم تنظيم بطولات للموهوبين، إلى جانب الاهتمام بمشروعات التخرج النهائية التي يقدمها الطلبة والاستفادة منها بما يخدم أهداف وسياسات القوات المسلحة.

ونوه أن تكنولوجيا الدفاع الجوي، هي تطبيقات للهندسة والعلوم النظرية، موضحا أن كل معدة لها استخدام مختلف، سواء كان في التعليم أو التدريب، وطالب الدفاع الجوي، يتم تعليمه على أفضل مستوى، سواء كان في مجال الرادارات أو الصواريخ، كما أن الطالب يستوعب المدارس المختلفة الموجودة في الدفاع الجوي.

ووجه اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلي الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم علي مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتي يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة وهي حماية سماء مصرنا الحبيبة حتي تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي

مدير الكلية الفنية العسكرية: نتعاون مع الصين لإطلاق قمر صناعي تعليمي

قال اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن المنظومة التعليمية داخل الكلية، مواكبة لأحدث المناهج العالمية، كما أنه يتم تطوير المناهج بصفة دورية طبقا لأحدث منظومات التعليم في العالم.

وأوضح مدير الكلية الفنية العسكرية خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج الدفعة رقم 60 من طلبة الكلية الفنية العسكرية، أنه تم إنشاء عدد من الشعب والأقسام داخل الكلية، لتواكب التطور في مجال التسليح وبما يخدم أهداف وتوجهات القوات المسلحة، موضحاً أنه يوجد أيضًا تخصصات دقيقة داخل الكلية، تغطي جميع احتياجات القوات المسلحة، حيث يتم تأهيل الطالب على أساس علمي وأدبي وأخلاقي وثقافي.

الكلية الفنية العسكرية

وقال اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، أن هناك أكثر من معيار لاختيار طلبة الكلية الفنية العسكرية، حيث تتنوع الاختبارات ما بين طبي وبدني وثقافي، ويتم اختيار الطلبة وفق معايير وأسس واضحة وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة، موضحا أن المميزات التي يحصل عليها طالب الفنية العسكرية، هي درجة بكالوريوس في الهندسة، كما يتم تقديم جميع أوجه الدعم المعنوي والدراسي والأكاديمي.

وأوضح أن مدة الدراسة داخل الكلية هي 4 سنوات، يتم من خلالها تأهيل الطالب علميًا وبدنيا وانضباطيا وعسكريا، يحصل بعدها الطالب علي بكالوريوس في الهندسة بالإضافة الي شهادة اتمام الدراسة العسكرية، كما أن الأوائل من الخريجين، يتم تعيينهم معيدين داخل الكلية، ليبدأ دراسات الماجستير والدكتوراة.

وأشار إلى أن الطالب يقوم بمعايشة عدد من الطلبة في الجامعات المختلفة حول العالم، لتبادل الخبرات ومعرفة المدارس المختلفة، والانطباع الخاص بالطلبة المصريين، يكون فيه إشادة كبيرة نظرا لتفوقهم في العديد من المجالات، كما يتم انتقاء الطلبة المتميزين من الخريجين للعمل كمعيدين داخل الكلية الفنية العسكرية، ويتم تأهيلهم لكي يصبحوا أعضاء هيئة تدريس داخل الكلية.

وقال مدير الكلية الفنية العسكرية أن تطوير المنظومة التعليمية داخل الكلية يتم من خلال 4 محاور رئيسية هي:

المحور الأول:

وهي تأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على الدكتوراة في الهندسة من كافة المدارس المختلفة سواء "الولايات المتحدة – بريطانيا – الصين – ألمانيا – كندا – فرنسا – إيطاليا".

المحور الثاني:

وذلك من خلال البيئة التعليمية الجيدة للطلبة كذلك رقمنه الامتحانات لتصبح "أون لاين".

المحور الثالث: المنهج العلمي

وهي عبارة عن المعامل والمحاكيات وأنظمة التعليم المختلفة للطالب.

المحور الرابع: المنهج الوجداني والمعرفي

ويهدف ذلك لرفع الوعي والمعرف لدى طالب الكلية الفنية العسكرية

وكشف اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس، وفق أسس ومعاير محددة، أولها أن يكون المدرس أول دفعته، بالإضافة إلى عمل عدد من الاختبارات القياسية تتضمن اختبارات بدنية ونفسية وقيادية وطبية، كما أن أعضاء هيئة التدريس، الموجودين في الكلية وتقوم بالتدريس للطلبة، هم على أعلى مستوى.

وقال اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، أن الكلية الفنية العسكرية لديها مركز متخصص في الأنظمة غير المأهولة، مثل "الطائرات بدون طيار – السيارات – الغواصات – المجنزرات"، كما أن الكلية تقيم سنويا مسابقة لذلك، وتشارك الكلية الفنية أيضًا في مسابقات دولية كمسابقة "المريخ - والطائرة بدون طيار".

وكشف اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، تعمل الكلية الفنية العسكرية حاليا، كـ استشاري للدولة بالكامل"، وتقوم بتقديم كافة خبرتها للدولة، عن طريق المكتب الاستشاري الخاص بالكلية، وذلك بتعاون أصيل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات المعنية المختلفة.

وشدد اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية على أن النجاحات التي تحققها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتيجة تخريج ظابط مهندس على مستوى كبير من الاحترافية والعلم، وهذا ما تقوم به الكلية.

ووجه اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

كما وجه رسالة إلى الخريجين رسالة قائلا: "أود أن أوضح لهم أن هذا اليوم يعتبر بداية لتحمل المسؤولية والتي تم إعدادهم على مدى سنوات من العمل الجاد المستمر فيجب أن يستمرو في تنمية قدراتهم حتى يكونوا دائما أهلا لهذه المهمة المقدسة حتى تظل راية مصر عالية خفاقة".

اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال

مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: نقوم بالتأمين الفني لمعدات القوات المسلحة

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة والأكاديمية العسكرية، حرصت على تحقيق رؤية القيادة السياسية بشأن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني بالقوات المسلحة من خلال الإستراتيجية العامة للتطوير المستمر في عناصر العملية التعليمية.

وأضاف خلال لقاء له مع "صدى البلد" بمناسبة تخرج دفعة جديدة من الكلية العسكرية التكنولوجية الدفعة 52، أن رؤية الكلية العسكرية التكنولوجية تستهدف تأهيل ضباط على أعلى مستوى عالمي، كما أن رسالة الكلية هي تقديم خدمات تعليمية متميزة في مجال التعليم التكنولوجي بغرض مواكبة التطور الهائل بالأسلحة والمعدات المنضمة للقوات المسلحة.

الكلية العسكرية التكنولوجية

ولفت اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية إلى أن التحديث والتطوير؛ سمة أساسية داخل القوات المسلحة، وهذا هو توجه الرئيس السيسي الذي يهتم بالتطوير المستمر للقوات المسلحة.

وأكد اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، على أن الكلية تستهدف تخريج ضابط قادر على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة أثناء خدمته بالوحدات والتشكيلات؛ بما يدعم منظومة التأمين الفني في مجال الصيانة.

وكشف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية أن مدة الدراسة بالكلية هي أربع سنوات دراسية يحصل الخريج على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كلٌ في تخصصه وتسري في شأنه كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجي الجامعات التكنولوجية المصرية.

قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية ، أنه يتم إعداد طلبة الكلية العسكرية التكنولوجية، بدنيا ومعرفيا وثقافيا وطبيا على أعلى مستوى، كما يتم توفير جميع المقومات والتكنولوجيا الحديثة للطالب داخل الكلية، ليكون فردا فنيا مقاتلا، لمجابهة التحديات والعدائيات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تطوير المناهج الدراسية، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميع أفرع وإدارات القوات المسلحة، لتكون مناهج الدراسة مواكبة لأحدث التكنولوجيا الموجودة في الأسلحة المنضمة الحديثة للقوات المسلحة.

وعن حياة الطالب الدراسية، قال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الطالب يدرس داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، وبعد تخرجه، يأخذ الطالب فرقة تطبيقية، ثم يذهب لوحدته مباشرة، كاشفاً أن هناك تعاوناً كبيرا مع الكلية الفنية العسكرية، وذلك لأنهما يكملان بعضهما البعض، في إطار عملية تأمين المنظومة الفنية لمعدات القوات المسلحة المختلفة.

وشدد على أن طالب الكلية العسكرية التكنولوجية يتميز بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما أن المناهج الدراسية للكلية، من أفضل مناهج التطوير في مصر، ويتم تخريج الضابط لكي يعمل في جميع تخصصات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث الأسلحة، ويتم إرسالهم إلى الورش الخاصة بهم في الوحدات العسكرية ويتم التدريب العملي على المعدات.

وقال اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن هناك مقلدات ومعامل حديثة داخل الكلية العسكرية التكنولوجية للأسلحة المختلفة، وذلك لتدريب الطالب عليها، كما أن الكلية تمتلك أحدث الفصول على مستوى الشرق الأوسط لاكتشاف الأعطال.

وأشار مدير الكلية العسكرية التكنولوجية إلى أنه يوجد داخل الكلية جميع التخصصات وأن الكلية تختص بمنظومة التأمين الفني لمعدات القوات المسلحة، ويتم تدريب الطالب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، وذلك بعد إمداد القيادة العامة للقوات المسلحة بأحدث المعدات والأجهزة للأفرع والإدارات الخاصة بالقوات المسلحة.

وجه اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، رسالة لأسر الخريجين هنأهم فيها بتخرج أبناءهم موجها لهم تحية شكر وتقدير لما بذلوه من جهد في تنشأة هذا الجيل الذي نفخر به جميعا.

اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود

مدير كلية الطب للقوات المسلحة: خريج الكلية يحصل على شهادة من الولايات المتحدة

قال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن خريج الكلية هو طالب متميز، فهو مُدرب طبقاً لبرنامج تعليمي متماشي مع برامج التعليم في كبرى كليات الطب ففي العالم، بعد مراجعته والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين، كما أن خريج الكلية يحصل على شهادتين أحدهما مصرية والأخرى أمريكية.

وأوضح مدير كلية الطب للقوات المسلحة، خلال لقاء له مع "صدى البلد" على هامش تخرج الدفعة الخامسة بنظام "6 سنوات + سنة امتياز" والدفعة السادسة بنظام "5 سنوات + سنة امتياز"، أن مدة الدراسة داخل الكلية أصبحت 5 أعوام بالإضافة إلى عاميين امتياز.

كلية الطب للقوات المسلحة

وشدد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، على أن نظام الامتحانات والتقييم من أهم نقاط التميز في كلية الطب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أغلب نظم الامتحانات رقمية عبر الحاسوب بدون أي تدخل بشرى، فضلاً عن تصحيح الحاسوب للامتحانات واستخراج الدرجات.

وأكد على أن هناك دعم دائم ومستمر توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية من خلال إتباع أنسب الطرق في تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم في تطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وكشف "شوقي"، أنه يتم تأهيل الطالب داخلية كلية الطب للقوات المسلحة علمياً طبقاً لبرنامج التدريب 5 + 2، والذى يتم فيه دراسة المواد الأساسية من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملي داخل معامل الكلية، ثم يأتي بعد ذلك دراسة المواد الإكلينيكية من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة والتي تتم داخل قاعات الكلية والتدريب الإكلينيكي الذى يتم داخل معامل المحاكيات ثم داخل أقسام المستشفيات التعليمية للقوات المسلحة.

وأشار اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن كل ذلك يتم بواسطة نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية العريقة منتقاة بعناية شديدة لتنفيذ البرنامج الموضوع لكل سنة دراسية.

وأوضح مدير كلية الطب للقوات المسلحة، أن الكلية قد حصلت على شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية.

ووجه اللواء طبيب أيمن محمد شوقي رسالة للخريجين قائلا: "أقول لأبنائي الخريجين، أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل البداية، كما أن التأهيل والدراسات العليا بالنسبة إليكم ليس اختياري، فذلك مَطلب مهم لكل طبيب، والتدريب والتعلم فترة الامتياز والنيابة ستجعل منك دكتور متميز في المستقبل.

كما وجه مدير كلية الطب بالقوات المسلحة رسالة إلى أسر الطلبة قائلا: "أفرحوا بأولادكم الخريجين لأنهم مشاريع أطباء عمالقة، وعليكم تشجيعهم على التفوق".

اللواء طبيب أيمن محمد شوقي

أوائل طلبة الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": جاهزون للدفاع عن الوطن

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية وطلبة الكليات العسكرية، التقي "صدى البلد" مع عدد من أوائل الطلبة، تحدثوا فيها عن فترة تواجدهم داخل صفوف الكليات العسكرية والعلم والتدريس والتدريب الذي تلقوه، كذلك الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة تواجدهم داخل الكلية.

الملازم عبد الرحمن طارق عبد العزيز

قال الملازم عبد الرحمن طارق عبد العزيز أول دفعة الكلية الحربية، أن الكلية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذو مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية، وثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة.

وأوضح الملازم عبد الرحمن طارق عبد العزيز في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن الكلية الحربية هي المنبع الذى يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة.

الملازم محمود إيهاب عبد المبدي

قال الملازم محمد إيهاب عبد المبدي، ثالث الكلية الحربية، أن الكلية تعمل على بناء شخصية الطالب المقاتل وتحويله تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذي مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية.

وأضاف الملازم محمد إيهاب عبد المبدي في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن الكلية الحربية تثقل الطالب فكريا بزيادة روح الولاء والانتماء لمصر والقوات المسلحة من خلال لقاءات وندوات مع كبار رجال الدولة من مختلف المجالات، والتركيز على الموضوعات التعليمية والأمنية والادارية في إطار من الانضباط العسكري.

وشدد الملازم محمد إيهاب عبد المبدي على أن الكلية الحربية لأنها هي المنبع الذي يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودوا وحداتهم الفرعية الصغرى نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة، ويتنوع دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية الحربية في كافة المجالات.

الملازم أبانوب رفعت ملاك

قال الملازم أبانوب رفعت جمال، أول دفعة الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية بها أحدث المقلدات والمعامل الحديثة عالمياً للأسلحة المختلفة، والتي تدريب عليها، كما تدرب على أحدث المنظومات والأجهزة الحديثة، داخل الكلية العسكرية التكنولوجية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الكلية تستهدف تخريج ضابط قادر على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة أثناء خدمته بالوحدات والتشكيلات؛ بما يدعم منظومة التأمين الفني في مجال الصيانة.

وأوضح الملازم أبانوب رفعت جمال، أن رؤية الكلية العسكرية التكنولوجية تستهدف تأهيل ضباط تقنيين محليا ودوليا، كما أن رسالة الكلية هي تقديم خدمات تعليمية متميزة في مجال التعليم التكنولوجي بغرض مواكبة التطور الهائل بالأسلحة والمعدات المنضمة للقوات المسلحة.

الملازم أول طبيب أحمد أشرف الدهشان

قال الملازم أول طبيب أحمد أشرف الدهشان أول دفعة كلية الطب للقوات المسلحة، أن الانضمام لصفوف القوات المسلحة كان حلمًا له يراوده منذ الصغر، موضحًا أن الكلية قامت ببناء شخصية الطالب المقاتل لديه وحولته تدريجيا من طالب مدني إلى فرد مقاتل ذي مهارات وسمات نفسية وبدنية تتحمل الحياة العسكرية.

وأضاف الملازم أول طبيب أحمد أشرف الدهشان في تصريحات له لـ "صدى البلد" أن نظام الامتحانات والتقييم من أهم نقاط التميز في كلية الطب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أغلب نظم الامتحانات رقمية عبر الحاسوب بدون أي تدخل بشرى، فضلاً عن تصحيح الحاسوب للامتحانات واستخراج الدرجات.

الملازم محمود أشرف عزت

قال الملازم محمود أشرف عزت، الثاني على الأكاديمية العسكرية، إلى أن الطالب يدرس مجموعات رئيسية من المواد منها «علوم عسكرية أساسية – علوم عسكرية عامة – علوم إنسانية – أساسيات علمية» علاوة على المواد الدراسية التخصصية التي يدرسها الطالب كذلك دراسته الخاصة ببكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى الارتقاء باللياقة البدنية للطالب من خلال الملاعب والمنشآت الرياضية المتطورة بالكلية الحربية.

وأضاف الملازم محمود أشرف عزت في تصريحات له لـ "صدى البلد" أنه يتم الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية للطالب، وإعادة بناء شخصية الطالب المقاتل، ليكون على أعلى درجات الصبر والجلد وقوة التحمل مع تنمية الوعي الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات والتهديدات وتداعيات الأوضاع الحالية.

الملازم بحري الحسن حسن الصيفي

قال الملازم بحري الحسن حسن الصيفي أول دفعة الكلية البحرية، أن هناك منظومة متطورة وحديثة على مستوى عالمي فيما يخص التعليم والتدريب داخل الكلية، خاصة بعد إدخال العديد من الأسلحة والوحدات البحرية المتطورة تقنيا وتكنولوجيا في السنوات الماضية، حتى يكون الخريج الجديد قادرا على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير في جميع دول العالم.

وأوضح الملازم بحري الحسن حسن الصيفي خلال تصريحات له لـ "صدى البلد" أنه يتم إعطاء الطلبة فرقا خاصة مثل: "الصاعقة البحرية والغطس وفنون بحرية – ولوجستيات وبحث وإنقاذ".