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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قرار جمهوري بتجديد تعيين وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانونية

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

صدر قرار جمهوري، رقم 449 لسنة 2023، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف اعتبارا من 15 أكتوبر 2023.

قرار جمهوري بتجديد تعيين وكيل الأزهر حتى بلوغه السن القانونية

وأكد القرار الجمهوري، على أن يعامل الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

كما تضمن القرار الجمهوري، أن يستمر الدكتور الضويني، في منصب وكيل الازهر، من 15 أكتوبر وحتى بلوغه السن القانونية في 28 مارس 2025.

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مرصد الأزهر يكشف عن التضييق المتعمد على المحتوى الفلسطيني الكاشف لجرائم الاحتلال

كشف مرصد الأزهر أن الأحداث الجارية في قطاع غزة أظهرت ازدواجيةً واضحةً في تعامل مسؤولي  منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحيزًا واضحًا لروايات الاحتلال الصهيوني ومحتواه المُضلل، الذي كشفه التضييق المتعمد على المحتوى الرقمي الفلسطيني، وتعمد حجب الرواية الفلسطينية لتنفرد الراوية الصهيونية الكاذبة وحدها بالظهور.

ولفت المرصد أنه خلال الساعات الماضية أزالت عدة منصات، هي: "ميتا، إكس، تيك توك" عددًا من المنشورات المؤيدة الداعمة للفلسطينيين، كما حجبت المقاطع المصورة التي تفضح جرائم الاحتلال وغيرها من إجراءات تضلل الرأي العام العالمي.

لذلك، يطالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جمهور المستخدمين بإعمال الوعي في فرز المحتوى الإعلامي المنشور، ويطالب مسئولي منصات التواصل الاجتماعي بالتزام الحياد والموضوعية عند التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية، خاصة القضية الفلسطينية.

كما يدعو المرصد إلى حشد طاقات الإعلام العربي والمنافذ الإعلامية المنصفة لبيان حقائق القضية الفلسطينية وتاريخها وحاضرها، والتوعية بأبعادها، ومشروعية مطالب الفلسطينيين التي تكفلها كل القيم الدينية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.

القرار الجمهوري
الأزهر القرار الجمهوري وكيل الأزهر السن القانونية الدكتور محمد الضويني

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