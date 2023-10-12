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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري: أمريكا طلبت من إسرائيل التركيز على غزة وترك حزب الله لواشنطن

قصف غزة
قصف غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل بالتفرغ للعدوان على قطاع غزة، بينما يراقب الجيش الأمريكي، حزب الله.

وأوضح معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد، أن "الأمريكيين قالوا للإسرائيليين اتركوا لبنان، نحن هنا، أنتم ركزوا على غزة، ونحن نمنحكم الدعم، ونحن نهتم بحزب الله".

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس إلى تل أبيب، ولقائه بعدد من المسئولين على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأعلن بلينكن أنه سيزور أربع دول عربية هي مصر والإمارات والسعودية وقطر، وسيبحث مع قادة الدول العربية الإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي ردا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.

الجيش الأمريكي حزب الله قطاع غزة وزير الخارجية الامريكي

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