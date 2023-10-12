السيسي: نبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات للأشقاء في فلسطين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل إيقاف التصعيد الدائر في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، والعمل على التخفيف على الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن.

الرئيس السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، اليوم الخميس، أنه يتم التواصل بينه وبين كافة القادة والمسؤولين في اتصالات متبادلة من أجل إيصال المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة في ذلك التوقيت الصعب، متابعا أن هذا الكلام يأتي في إطار الحديث حول شائعات عديدة في الفترة الحالية، "، أنا حبيت أؤكد أن مصر مش ساكتة، وتتحرك مع الأشقاء قادة الدول العربية، وأيضا مع الأصدقاء والحلفاء من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع".

واستطرد: "مش عاوزين زي ما اتقال العاطفة، طبعا نحن متعاطفين، ولكن خلي بالكم، عاوزين وإحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل دايما بعقولنا، عشان نصل إلى السلام وإلى الأمان بشكل لا يكلفنا الكثير، وده مش معناه إننا مش عاوزين نتكلف، لا إحنا بنقول إحنا مستعدين نتكلف في إطار قدراتنا، وفي إطار إمكانياتنا".

وواصل: "إحنا لم نسبب مشكلة لحد، إحنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف من دول عديدة، جم مصر عشان الأمن والأمان، والسلم والسلام، ولكن بالنسبة لقطاع غزة، أنا بقول إن الخطورة هناك خطورة كبيرة أوي لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية".