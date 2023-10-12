عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: نبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات للأشقاء في فلسطين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل إيقاف التصعيد الدائر في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، والعمل على التخفيف على الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن. 

الرئيس السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، اليوم الخميس، أنه يتم التواصل بينه وبين كافة القادة والمسؤولين في اتصالات متبادلة من أجل إيصال المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة في ذلك التوقيت الصعب، متابعا أن هذا الكلام يأتي في إطار الحديث حول شائعات عديدة في الفترة الحالية، "، أنا حبيت أؤكد أن مصر مش ساكتة، وتتحرك مع الأشقاء قادة الدول العربية، وأيضا مع الأصدقاء والحلفاء من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع".

txt

السيسي: مصر ستظل باقية صامدة بكم.. ولا أحد يستطيع المساس بها|فيديو

txt

الرئيس السيسي: هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف للتصعيد

واستطرد: "مش عاوزين زي ما اتقال العاطفة، طبعا نحن متعاطفين، ولكن خلي بالكم، عاوزين وإحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل دايما بعقولنا، عشان نصل إلى السلام وإلى الأمان بشكل لا يكلفنا الكثير، وده مش معناه إننا مش عاوزين نتكلف، لا إحنا بنقول إحنا مستعدين نتكلف في إطار قدراتنا، وفي إطار إمكانياتنا". 

وواصل: "إحنا لم نسبب مشكلة لحد، إحنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف من دول عديدة، جم مصر عشان الأمن والأمان، والسلم والسلام، ولكن بالنسبة لقطاع غزة، أنا بقول إن الخطورة هناك خطورة كبيرة أوي لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية". 

السيسي القضية الفلسطينية الرئيس السيسي إيصال المساعدات قطاع غزة الأكاديمية والكليات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

وسائل إعلام عبرية : حماس فاجأت إسرائيل بأسلحة غير مألوفة

موضوعات متعلقة

السيسي يقدم التحية للشهداء: قدموا أرواحهم ليظل الوطن باقيا

السيسي يشهد تسليم وتسلم القيادة بين طلبة الكليات العسكرية

رئيس صندوق التنمية الحضرية يكشف عن حل أغرب مشكلة بمثلث ماسبيرو

التنمية الحضرية : الرئيس السيسي كلفنا بتطوير 357 منطقة غير آمنة

خالد صديق: دورنا تنمية الطابع التاريخي والأثري للقاهرة الخديوية

احتفالا بنصر أكتوبر.. السيسي يشهد عرضًا مميزًا في السماء بعنوان "خير أجناد الأرض"

السيسي يشهد عرضا مميزا للقوات الخاصة في حفل تخرج الكليات العسكرية

العميد ياسر وهبة: الجيش أقسم ألا يغمض له جفن حتى يعيد سيناء

ترشيحاتنا

5 سيارات يابانية جديدة في السوق المصري.. تبدأ من 610 آلاف جنيه

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

محمد حمدي يسجل ثاني أهداف المنتخب الأولمبي في ودية منتخب الأردن

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

لم نخذل أمتنا العربية.. السيسي: سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

لومسافر بكرة .. طرق استخراج جواز سفر في 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ