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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون تصريح ..ضبط 3700 نسخة كتب تعليمية داخل مكتبة بالقاهرة

كتب
كتب

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، تمكن رجال الأمن من ضبط 3700 نسخة كتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة) ببيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (مالكة المكتبة)، كما تم ضبط (3700 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة كتب تعليمية وزارة الداخلية مصر الجديدة

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