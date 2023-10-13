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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نجوم جدد يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية.. ومنى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب

صور أرشيفية
صور أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

دائما القدس عربية.. نجوم جدد يعلنون تضامنهم مع القضية الفلسطينية

 

لازال العديد من نجوم الفن يعلنون تأيدهم للقضية الفلسطينية وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني بعد تعرضهم لهجمات قوية من الجيش الإسرائيلي.
 

ومن النجوم الذين أعلنوا تأيدهم للقضية الفلسطينية الفنان محمد عادل إمام الذى حرص على نشر العلم الفلسطيني عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: اللهم احفظ فلسطين وشعبها.
 

 

الإعلامية فاطمة مصطفى تضع مولودها وتطلق عليه اسم مصطفى

 

وضعت الإعلامية فاطمة مصطفى مولودها الجديد داخل أحد المستشفيات الخاصة وأطلقت عليه اسم مصطفى.

وأعلنت فاطمة عن ابنها الجديد من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بنشر صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، من فضل و كرم ربنا علينا رزقنا  ب مصطفى سعيد قاطون  إن شاء الله ربنا يبارك فيه و يحفظه و يجعله ذرية صالحة أمين يا رب  حفظ الله أبناءكم وبناتكم اللهم لك الحمد و الشكر.
 

 

أول صور من كواليس تصوير بقينا اتنين لشريف منير

 

يواصل الفنان شريف منير تصوير مشاهد مسلسله الجديد بقينا اتنين والذى كان يحمل اسم قائمة الأماني فى العديد من شوارع القاهرة.

ومن المفترض أن يظهر شريف منير خلال هذا المسلسل بلوك مختلف وهو اللوك الذى ظهر به فى الصور الأولى من كواليس التصوير.
 

 

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

 

تلقت المطربة نسمة محجوب العزاء فى والدها المخرج الراحل علاء محجوب مساء اليوم وتحديدا بعد صلاة المغرب داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد من أصدقاء نسمة محجوب على تقديم واجب العزاء وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والإعلامية منى الشاذلي والمطربة ساندي، هذا بالإضافة إلى أصدقائها من خارج الوسط الفني.
 

 

فيديو جريء لـ رانيا يوسف بسبب آخر يوم تصوير هذا الفيلم |شاهد

 

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن انتهائها مساء اليوم من تصوير جميع مشاهد فيلمها الجديد كتف قانوني استعدادًا لعرضه فى السينمات.

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: ‏آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني.
 

قبل إقامته بساعات .. إلغاء حفل حسين الجسمي في الكويت

 

ألغى حفل الفنان حسين الجسمي، قبل ساعات من إقامته ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وجاء البيان:"جمهورنا الكريم بناءً على قرار مجلس الوزراء الكويتي، وبناءً على مسؤوليتنا الاجتماعية، نُعلن عن تأجيل الفعالية الخاصة بـ حسين الجسمي، ورحمة رياض، وتامر عاشور، وبهاء سلطان، على أن يتم تحديد موعد الحفل الجديد خلال عدة أيام.

 

قسم الفن القضية الفلسطينية الإعلامية فاطمة مصطفى شريف منير منى الشاذلى رانيا يوسف حفل حسين الجسمى

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