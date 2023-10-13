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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

زوجة السولية
زوجة السولية

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية نجم الأهلي، أنظار متابعيها، بإطلالة ناعمة عبر “إنستجرام”، نالت إعجاب متابعيها وجمهورها.

وظهرت هدير مندور، من داخل سيارتها بإطلالة كاجوال، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة، مع لون الكشمير في الشفاه.

وعلى جانب آخر قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام بدءاً من يوم الاثنين الماضي، خلال فترة التوقف الدولي لخوض أجندة شهر أكتوبر الجارى للمنتخبات القومية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا بافتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري عبر طيران خاص، على أن ينضم لهم اللاعبين الدوليين قبل السفر إلى دار السلام.

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IMG_٢٠٢٣١٠١٢_١٢٥٦٠١

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