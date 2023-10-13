طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البيتزا السريعة، فيما يلي....

مقادير البيتزا السريعة



5 أرغفة عيش بلدي

ربع كيلو سوسيس حلقات

ربع كيلو بسطرمة قطع

كيلو طماطم حلقات

4 فلفل أحمر حار شرائح

2 فلفل ألوان جوليان

زيتون أسود شرائح

كاتشب

زيت

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة زعتر جاف

طريقة تحضير البيتزا السريعة



نفتح كل رغيف العيش ونفصله بحيث يصبح الظهر والوجه كلاً على حدة

نضع طبقة من العيش وندهنها من الداخل بالزيت والكاتشب والزعتر، ثم نضع أي حشوة حسب الرغبة "زيتون أسود وبسطرمة وجبنة شيدر وموتزاريلا وسوسيس وفلفل شرائح".

نضع طبقة أخرى من العيش وندهنها بالزيت والكاتشب والزعتر ثم نضع الحشوة ثم نضع طبقة أخرى من العيش وندهنها هكذا حتى ننتهي من كمية العيش ونغلفها فويل وندخلها فرن ساخن على درجة 200 لمدة ربع ساعة ثم نخرجها من الفرن ونضع على الوجه جبن وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن وتقدم بالهنا والشفا

