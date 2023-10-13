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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نجاة أمازون ومايكروسوفت وكلاودفلير من أكبر هجوم DDoS فى تاريخهم

DDoS
DDoS

نجت شركات جوجل وأمازون وكلاودفلير ومايكروسوفت من أكبر هجوم تقنى من هجمات حجب الخدمة DDoS.

 

وبحسب موقع “سي نت” التقنى، أعلنت جوجل أن خدماتها السحابية تصدت لهجوم شرس أقوى 7 أضعاف من الهجوم السابق.

 

أما كلاودفلير المتخصصة في حماية الإنترنت كشفت أن الهجوم أكبر 3 مرات من أي هجوم سابق، كما أكد ذلك أيضاً قسم خدمات الويب في أمازون عبر نوع جديد من هجمات حجب الخدمة DDoS.

 

تعمل هجمات حجب الخدمة DDoS على إغراق الخوادم المستهدَفة ببطلبات مزيفة للبيانات، الأمر الذى يسبب توقف الخوادم عن العمل، وبالتالى تصبح غير قادرة على تلبية طلبات حركة المرور الصحيحة.

 

يذكر أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها جوجل وأمازون وكلاودفلير، في أغسطس الماضي والتى كشفت عن مئات الملايين من الطلبات المزيفة في الثانية.

 

كشفت الشركات أن الهجمات كانت بسبب ضعف في HTTP/2، وهو إصدار جديد من بروتوكول الإنترنت HTTP، مما عرض الخوادم للطلبات المزيفة.

 

من ناحية أخرى أوصت الشركات بتحديث خوادم الويب الخاصة بها لضمان عدم تعرضها لأى خطر، ولم يتم ذكر أى معلومات تخص الجهة المسؤولة عن هجمات حجب الخدمة DDoS.

جوجل أمازون مايكروسوفت كلاودفلير DDoS

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