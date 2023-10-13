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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. مكتوبة للأئمة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

استقرت وزارة الأوقاف، على موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 13 أكتوبر، لتكون تحت عنوان:«الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات».

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موضوع خطبة الجمعة

وينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة، محافظة الوادي الجديد.

وتبدأ شعائر آخر جمعة من ربيع الأول بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وخطيبا الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف.

وجاء نص خطبة الجمعة اليوم على النحو التالي:

نص خطبة الجمعة اليوم
نص خطبة الجمعة اليوم
نص خطبة الجمعة اليوم


افتتاحات المساجد

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل  مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 17 ) مسجدًا اليوم الجمعة منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة

الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم نص خطبة الجمعة افتتاحات المساجد موضوع خطبة الجمعة

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