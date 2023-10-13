حرب نووية وشيكة.. كوريا الشمالية تحذر من أوضاع كارثية لا رجعة فيها

أدانت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، وصول حاملة الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، ووصفته بأنها "استفزاز "يمكن أن يجلب "أوضاع كارثية لا رجعة فيها".



ووصلت حاملة الطائرات رونالد ريجان التي تعمل بالطاقة النووية ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي يوم الخميس في زيارة لمدة خمسة أيام، بعد تدريبات الحلفاء في المياه القريبة، في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.



وأظهرت زيارة حاملة الطائرات أن مخططا أمريكيا للهجوم النووي على كوريا الشمالية قد وصل إلى "أخطر مرحلة"، كما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، مضيفة أن هذا يعني "اندلاع حرب نووية وشيكة".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية في تعليق: "إنه استفزاز عسكري غير مقنع يقود الوضع إلى ظروف كارثية لا رجعة فيها".



وتقوم القوات الأمريكية والكورية الجنوبية بتنظيم مناورات عسكرية مكثفة هذا العام، تشمل حاملات الطائرات الأمريكية والغواصات والقاذفات المتقدمة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية المتطورة، على حد قولهم؛ بينما تصف كوريا الشمالية التدريبات بأنها "بروفة للغزو".



وقالت الوكالة الكورية الشمالية إنه في حالة وقوع هجوم نووي وشيك، ستتخذ كوريا الشمالية "الإجراء الضروري"، على النحو المنصوص عليه في عقيدتها النووية، "لردع وصد الولايات المتحدة وتحركاتها المحمومة لإشعال حرب نووية".



وتابعت "ضربتنا الأولى الأقوى والأسرع ستعطى لوسائل "الردع الموسعة"، التي تستخدمها الولايات المتحدة لهلوسة أتباعها، وقواعد الشر في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها".

ويعني مصطلح "الردع الموسع" قدرة الجيش الأمريكي، وخاصة قواته النووية، على ردع الهجمات على الحلفاء.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن المسؤولين الدبلوماسيين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيناقشون المسائل الكورية الشمالية في اجتماع في العاصمة الإندونيسية يوم الثلاثاء. وشاركت اليابان بانتظام في التدريبات الجوية والبحرية مع الحلفاء.