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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير العسكرية التكنولوجية: أوصي الطلاب بالتمسك بشعار الكلية

مدير الكلية العسكرية
مدير الكلية العسكرية التكنولوجية

قال اللواء أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، “أتوجه بخالص التهنئة  والشكر والاعتزاز لأبنائي الخريجين وأسرهم على التخرج بعد إنهاء فترة غاية في الأهمية في حياتهم العسكرية وهي التأهيل والدراسة داخل الكلية وبداية  تحمل المسئولية بعد التعين برتبة ملازم تحت الاختبار ضمن صفوف القوات المسلحة”.
 

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وأضاف “صلاح الدين”، خلال لقائه المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هذا الاحتفال جاء بالتزامن مع ذكرى خالدة وذكرى عظيمة وهي الاحتفال بمرور 50 عامًا على احتفالات أكتوبر العظيمة.

وأوصى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية الخريجين بالتمسك بشعار كليتهم وهو “الإيمان والعمل والتطوير”.

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