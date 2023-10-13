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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة| 600 عالم من الفائزين بجائزة نوبل بينهم روابط مشتركة.. ما القصة؟

جائزة نوبل
جائزة نوبل

أجرى ميلان جانوسوف، وهو باحث مجري في مجال علوم الشبكات، دراسة حول العلاقات بين الحاصلين على جائزة نوبل، حيث اكتشف مفاجأة غير متوقعة.

 

نشرت الدراسة في ورقة بحثية على منصة "أركايف" التي تضم أرشيف مسودات أوراق بحثية مكتوبة في مجالات عدة مثل الفيزياء والرياضيات.

يذكر أن علم الشبكات يهتم بدراسة الشبكات المعقدة مثل شبكات الاتصالات والحواسيب والشبكات الاجتماعية، ويحدد العقدة المهمة في هذه الشبكات والروابط بينها. 

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يستفيد علم الشبكات من نظريات وأساليب مستوحاة من عدة مجالات مثل الرسم البياني والميكانيكا الإحصائية واستخراج البيانات والبنية الاجتماعية.

روابط مشتركة بين علماء نوبل

للوصول إلى نتائج علم الشبكات في نوبل، قام جانوسوف بدراسة المراجعات والمقالات التي تتحدث عن الحاصلين على جائزة نوبل على الإنترنت، خاصة منصة ويكيبيديا. 

 

وقد قام بإنشاء خريطة توضح العلاقات بين الفائزين بالجائزة، وتضمت الخريطة 682 عقدة و588 رابطًا بين هذه العقد. 

 

وجد جانوسوف، أن حوالي 600 من الفائزين بالجائزة لهم صلات تربطهم ببعضهم البعض، سواء عن طريق التعاون في الأبحاث أو العمل في نفس المؤسسة أو بسبب القرابة العائلية.

 

وكشفت الخريطة أن هناك عددًا كبيرًا من الحاصلين على جائزة نوبل كانوا مترابطين اجتماعيًا بشكل كثيف. 

ووجدت الدراسة أيضًا وجود روابط ضعيفة واحدة تربط بين مجموعتين من الفائزين بالجائزة، إحداهما في المجالات العلمية والأخرى في المجالات الإنسانية.

ما أهمية هذه الروابط؟

توصلت الدراسة إلى أن ثلث الفائزين بجائزة نوبل انخرطوا في تعاون علمي، مما ساهم في إنجازات جديدة ومساعدة غيرهم من العلماء على الفوز بنوبل. 

وعلى النقيض، يعمل ثلثي الفائزين بالجائزة بشكل منفصل عن الآخرين، مما يفتقد إلى الفرصة للاستفادة من خبراتهم في تطور المجالات العلمية.

تؤكد هذه الدراسة، أهمية علم الشبكات في فهم الروابط المخفية بين أشياء متنوعة، وبالتالي يساعدنا في تحسين مختلف جوانب حياتنا مثل العلوم والطب.

وكانت قد أنهت الأكاديمية السويدية، موسم جوائز نوبل 2023، الذى بدأ فى الثانى من أكتوبر، واستمر حتى التاسع من الشهر نفسه، بإعلان ستة جوائز عالمية، فاز بها 11 فائزا، منهم بينهم أربع نساء فى مجالات مختلفة.

ووفقا لإحصائية موسم جوائز نوبل 2023، فإن الجوائز الستة فاز بها 11 فائزا من بينهم 4 نساء، فى جوائز الطب والفيزياء والسلام والاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك، شهدت جوائز نوبل كعادتها اقتسام الجائزة بين فائزين أو ثلاثة فائزين أيضا.

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