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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي تكشف موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

صدى البلد

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تؤكد موقف مصر الداعم والراسخ من القضية الفلسطينية  من أجل دعم الشعب الفلسطيني في الحصول علي حقوقه وإقامة دولته المستقلة مشيرة إلي ان مصر لم تتأخر يوماً عن مساندة القضية الفلسطينية عبر تاريخها.

 
وأكدت  "نبية" أن كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، رسالة قوية بأن جيش مصر القوى سيظل الدرع والسيف والحامي لأرض الوطن، مشيرة إلى أن الكلمة أيضاً وجهت إلى ضرورة الحذر من الشائعات التي تثار من هنا وهناك في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.


وأوضحت "نبيه" ان كلمة الرئيس السيسي جاء كاشفة للموقف من تهجيرة أهالي غزة قائلة أنه بهذا يتم تصفية القضية مشيدى بما قاله الرئيس السيسي: "مصر استقبلت 9 ملايين مواطن لاجئين بسبب ظروف أمنية.. ولكن نزوج الفلسطينيين مختلف لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس".


ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعوة مصر لضرورة وقف القتال، وتجنيب المدنيين والأطفال من الصراع الدائر حاليا، مشددة على كل القوى الدولية التدخل لوقف الصراع والتهدئة.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى حديثه - خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية- إلى كل شعوب الأرض بكلمات واضحة، وعبارات لا تحتمل تأويلًا، مؤكدًا أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري ما جعل مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجـل الحق العربي المشروع حين كانت الحرب، فكنا مقاتلين وكان السلام، فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدًا واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ "أوسلو"، والمبادرة العربية للسـلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة.. إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق.

د شيماء محمود نبيه مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصر

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