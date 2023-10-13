من شوارع بغداد.. انطلاق المظاهرات المساندة للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال

أفادت وكالة "فرانس برس" بمشاركة الألاف من العراقيين، اليوم الجمعة، في وسط بغداد في مظاهرات لدعم للفلسطينيين والقضية الفلسطينية منددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على إسرائيل، كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون العراقي الرسمي.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى هذه المظاهرة، مرددين عبارة "كلا... كلا... للاحتلال" و"كلا... كلا... أميركا"، كما رُسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون.

وتجمع أتباع الصدر منذ الليلة الماضية، في ساحة "التحرير" ببغداد وجميع الطرق المؤدية إليها، وهم يرتدون الأكفان وحاملين أعلام العراق ودولة فلسطين، يتقدمهم العشرات من رجال الدين وهم يهتفون بشعارات لدعم "طوفان الأقصى".

ومن المنتظَر أن تبلغ هذه المظاهرات ذروتها بعد صلاة الجمعة.