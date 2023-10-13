الشباب تواصل فعاليات المُعسکر الثاني لـ وحـدة تصدوا معنا

*لليوم الثالث علي التوالي..

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال وحدة تصدوا معنا ، تنفيذ فعاليات المُعسکر الثاني للفرق الشبابية بـــ« وحـدة تصدوا معنا » ، بمشاركة ممثلي 11 محافظة (الإسكندرية ؛ مطروح ؛ الشرقية ؛ الغربية؛ السويس ؛ بورسعيد ؛ المنيا ؛ أسيوط ؛ سوهاج ؛ القاهرة ؛ الوادي الجديد)، الذي تستمر فعالياته حتي الــ 15 من أكتوبر الجاري ، بالمدينة الشبابية في الإسكندرية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

يتضمن المُعسكر علي مدار أيام انعقاده ، عقد ورش عمل مع ممثلي الفرق الشبابية في التخصصات التالية (السوشيال ميديا - الرصد والأبحاث - التسويق - علاقات عامة - الموارد البشرية - البرامج والحملات ) واستعراض ما تم من إنجازات الخطة السابقة لبرامج التوعية للشباب ضد الشائعات والاستراتيجيات المحددة للوصول إلى الشباب بفعالية ، وسائل التوعية التي تم استخدامها في الخطة السابقة ، الاستخدام الأمثل للوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية للتواصل مع الشباب بشكل فعال ، التحديات التي واجهت الخطة السابقة ، حجم التعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل الوسائط الإعلامية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي في تنفيذ الخطة السابقة والتحسينات التي يمكن تطبيقها في الخطط المستقبلية.



وتناولت الفعاليات اليوم، وضع خطة العمل في ظل الأحداث الهامة التي تمر بها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة ، ذلك بحضور الدكتور محمد حسن ؛ معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية ، الأستاذة رشا الخطيب ؛ مسؤول الفرق الشبابية ؛ السادة استشاريين البرنامج ( إسلام عبد المنعم ؛ استشاري الحملات المجتمعية والبرامج ؛ الأستاذ محمود نجيب استشاري التدريب وبناء القدرات ) .

يُذكر أن الفرق الشبابية بوحدة تصدوا معنا بالمحافظات المشار إليها ، تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة'' وحدة تصدوا معنا " نحو العمل على نشر ثقافة الامن القومي والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع ببرامج توعوية مستحدثة ، تنمية روح الولاء والانتماء للنشء والشباب من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة ، التنسيق وعقد شراكات جديدة مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ، إجراءات الدراسات والبحوث التي تهتم بمجال تخصص الوحدة.