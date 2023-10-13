وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة| صور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد الدكتور محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة، ومسجد بر الوالدين بالرملة بدخلو بالواحات الداخلة.

كما افتتحا دار مناسبات مسجد التواب الرحيم بالواحات الداخلة، وقاما بتكريم حفظة كتاب الله (عز وجل) بالمحافظة، كما كرما كلًّا من: الشيخ محمد ناصر أحمد أيوب إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، والشيخ محمد محمود محمد بهلول إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، لفوزهما بجائزة التميز الوظيفي بالوادي الجديد لعام 2023 م.

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة

جاء ذلك بحضور اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، والدكتورة حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالأوقاف، والشيخ محمود جاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة السكرتير العام المساعد، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد أدى الدكتور أيمن أبو عمر خطبة الجمعة بعنوان: "الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، من على منبر مسجد الدكتور محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة.

هذا وقد تفقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد توزيع الدفعة الخامسة من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف بالوادي الجديد ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الوادي الجديد سبعة أطنان، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة.

افتتاح المسجد

افتتاحات المساجد الجديدة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

مديرية أوقاف شمال سيناء

13. مسجد الصفا – بئر العبد

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال – السنطة