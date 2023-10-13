عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة| صور

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد الدكتور محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة، ومسجد بر الوالدين بالرملة بدخلو بالواحات الداخلة.

كما افتتحا دار مناسبات مسجد التواب الرحيم بالواحات الداخلة، وقاما بتكريم حفظة كتاب الله (عز وجل) بالمحافظة، كما كرما كلًّا من: الشيخ محمد ناصر أحمد أيوب إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، والشيخ محمد محمود محمد بهلول إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، لفوزهما بجائزة التميز الوظيفي بالوادي الجديد لعام 2023 م.

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة

جاء ذلك بحضور اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، والدكتورة حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالأوقاف، والشيخ محمود جاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة السكرتير العام المساعد، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد أدى الدكتور أيمن أبو عمر خطبة الجمعة بعنوان: "الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، من على منبر مسجد الدكتور محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة.

هذا وقد تفقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد توزيع الدفعة الخامسة من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف بالوادي الجديد ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الوادي الجديد سبعة أطنان، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة.

افتتاح المسجد

افتتاحات المساجد الجديدة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال – السنطة

تكريم الحفظة
الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمود مدني مسجد بر الوالدين تكريم حفظة كتاب الله افتتاحات المساجد الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

موضوعات متعلقة

انتبهوا إلى الشائعات والأكاذيب.. خطيب الأوقاف يحذر من 3 أمور يروجها المرجفون

خطيب الأوقاف: الوطن هو الشموخ والكبرياء وعلينا الالتفاف حول دولتنا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من ربيع الأول 1445 هجريا بالحرمين الشريفين

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدا اليوم

في أي وقت تصبح سورة الكهف يوم الجمعة عاصمة من الدجال؟.. الإفتاء توضح

5 يجوز لهم ترك صلاة الجمعة بغير عذر.. واحذر عاقبة من فاتته مرتين

أفضل 100 دعاء للمتوفي والمريض ليلة الجمعة..وقاية من فتنة وعذاب وشفاء عاجل

ترشيحاتنا

كتفنا في كتف أهلنا.. حياة كريمة تشارك بحملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

بعد النني .. لاعب جديد من آرسنال ينضم لـ منتخب مصر

هجوم صارخ من تركيا على دعوات الاحتلال لتهجير سكان غزة

جدعنة الصعايدة.. حشود من المنياوية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ