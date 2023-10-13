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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدا اليوم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، انطلاق عشر قوافل دعوية، اليوم الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 17 مسجدًا اليوم الجمعة

وذلك إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف بني سويف ( بندر بني سويف)
2- مديرية أوقاف المنيا (منقطين)
3- مديرية أوقاف الجيزة (العياط)
4- مديرية أوقاف بور سعيد (الضواحي والمناخ)
5- مديرية أوقاف الإسكندرية (محرم بك)
6- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)
7- مديرية أوقاف الإسماعيلية ( فايد)
8- مديرية أوقاف أسيوط (أبو تيج)
9- مديرية أوقاف أســوان (دراو)
10- مديرية أوقاف كفر الشيخ (الرياض)

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. مكتوبة للأئمة

وزير الأوقاف عن حديث الرئيس بشأن فلسطين: كلمة قائد حكيم أثلجت صدورنا


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 17 ) مسجدًا اليوم الجمعة 13 / 10 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية

أوقاف وزارة الأوقاف اليوم الجمعة خطبة الجمعة مديرية أوقاف بني سويف مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف الإسكندرية مديرية أوقاف الجيزة

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