الرقابة المالية: 10.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 3 شهور

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الجاري(الفترة بين أبريل ويونيو 2023) بنسبة 31.2%.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بلع نحو 854 ألف عميـل خلال الربع الثاني (أبريـل-يونيــو) 2023 مقارنـة بما يقرب من 651 ألف عميـل خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية،أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 10.4 مليار جنيه خلال الفترة بين أبريل -يونيو 2023 مقابل 7.3 مليار جنيـه خـلال نفس الربع مـــن العام الســابق له بنمو41.8 %.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، استحوذت السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه وبنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بـ 29.50 %من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 3.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت نحو 0.6 مليار جنيه وبنسبة 5.60%من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو.

ما هو التمويل الاستهلاكي

ويقصد بـ التمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية. ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي “Inclusion Financial ”الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.