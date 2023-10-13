إقبال كبير على انتخابات الأطباء في القليوبية .. صور

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، إقبالا كبيرا من الأطباء للتصويت لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة وكذلك النقيب العام، والأعضاء فوق السن، وتحت السن، حيث فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة للمستشار هشام عبدالعزيز عضو هيئة قضايا الدولة، والمشرف علي الانتخابات في القليوبية، وعضوية الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات، وأمين صندوق نقابة أطباء القليوبية، والدكتور رؤف فؤاد عضو لجنة الانتخابات وعضو مجلس النقابة،

وشهدت الانتخابات تواجد خالد البلشي نقيب الصحفيين لمساندة شقيقه مرشح مقعد نقيب الأطباء بالقليوبية عبد اللطيف البلشي من أمام لجنة الانتخابات.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بنقابة الأطباء بالقليوبية 8500 عضو بالجمعية العمومية، حيث أنه يمكن للناخب سداد الاشتراك في نفس يوم الانتخابات ويصبح له حق التصويت يمكن للناخب بالإدلاء بصوته في انتخابات النقابة العامة في أي لجنة علي مستوي جميع المحافظات

وفي انتخابات النقابات الفرعية لا يحق للناخب بالادلاء بصوته الا في محافظته المقيد بها، حيث يتنافس بالانتخابات 19 مرشحًا يتنافسون في انتخابات الأطباء بالقليوبية.



وانطلقت في التاسعة صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء القليوبية تحت إشراف قضائى كامل.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجري اليوم الجمعة 13 أكتوبر في المقر الانتخابى بنادى نقابة المحامين بمدينة بنها.



وقال رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، إن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساء تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرًا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت.



وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.

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