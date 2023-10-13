عاجل
إقبال كثيف على انتخابات الأطباء في الدقهلية نفديك يا أقصى | هتافات للمصلين بالأزهر .. عليك بهذا الأمر لدفع المصائب وجلب الخيرات عرض الجمعة.. اشترى موبايل سامسونج Galaxy M54 بخصم 13% جامعة عين شمس في أسبوع| منح شخصية للطلاب الأوائل والنابغين.. وفد يزور جمعية المحاربين القدامى .. توفير كافة الإمكانيات لدعم الأنشطة البحثية أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تعتمد دراسة الجدوى لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم بشمال سيناء.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على انتخابات الأطباء في القليوبية .. صور

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، إقبالا كبيرا من الأطباء للتصويت لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة وكذلك النقيب العام، والأعضاء فوق السن، وتحت السن، حيث فتحت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة للمستشار هشام عبدالعزيز عضو هيئة قضايا الدولة، والمشرف علي الانتخابات في القليوبية، وعضوية الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات، وأمين صندوق نقابة أطباء القليوبية، والدكتور رؤف فؤاد عضو لجنة الانتخابات وعضو مجلس النقابة،
وشهدت الانتخابات تواجد خالد البلشي نقيب الصحفيين لمساندة شقيقه مرشح مقعد نقيب الأطباء بالقليوبية عبد اللطيف البلشي من أمام لجنة الانتخابات.


ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بنقابة الأطباء بالقليوبية 8500 عضو بالجمعية العمومية، حيث أنه يمكن للناخب سداد الاشتراك في نفس يوم الانتخابات ويصبح له حق التصويت يمكن للناخب بالإدلاء بصوته في انتخابات النقابة العامة في أي لجنة علي مستوي جميع المحافظات 
وفي انتخابات النقابات الفرعية لا يحق للناخب بالادلاء بصوته الا في محافظته المقيد بها، حيث يتنافس بالانتخابات 19 مرشحًا يتنافسون في انتخابات الأطباء بالقليوبية.


وانطلقت في التاسعة صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء القليوبية تحت إشراف قضائى كامل.


وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية انتهاء تجهيز لجنة التصويت في الانتخابات التي تجري اليوم الجمعة 13 أكتوبر في المقر الانتخابى بنادى نقابة المحامين بمدينة بنها.


وقال رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، إن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساء تحت إشراف قضائي كامل.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرًا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت.


وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.

IMG-20231013-WA0011
IMG-20231013-WA0011
IMG-20231013-WA0012
IMG-20231013-WA0012
IMG-20231013-WA0013
IMG-20231013-WA0013
القليوبية نقابة الأطباء إنتخابات نقابة الأطباء عضو هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

المصلون في الجامع الأزهر يهتفون عقب صلاة الجمعة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

لا نخشاكم وسنحاربكم.. حزب الله يوجه تحذيرات خطيرة إلى أمريكا وإسرائيل

موضوعات متعلقة

ضبط المتهمين بإنهاء حياة كهربائي وإصابة شقيقه في القليوبية

ضبط 28 طن نفايات خطرة داخل مصنع بدون ترخيص في القليوبية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالقليوبية

أسماء المصابين في حادث تسرب غاز داخل شقة بالعبور

ترشيحاتنا

سعر جيب رينيجيد 2023 كسر زيرو

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

رغم إعلان واشنطن دعم إسرائيل عسكريًا.. البيت الأبيض يرفض دعوات تهجير سكان غزة

ألمانيا: محادثات مع مصر والأمم المتحدة حول المناطق الأمنة في غزة

عاجل.. قتال عنيف بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين والمستوطنات المحيطة

فلسطين .. كتيبة طولكرم تستهدف معسكر الطيبة العسكري برشاشات كثيفة من الرصاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

بملابس ملفتة| جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال أنيقة

فيديو

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

بعد رسالة السيسي .. دول طالبت صمود شعب فلسطين على أرضه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ