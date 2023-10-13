كيربي : نتواصل مع مصر وإسرائيل لإنشاء ممر آمن لخروج الأجانب من غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد إنشاء ممر آمن لخروج الأجانب من قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن إنشاء الممر الآمن.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات للسماح للأجانب بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وعلى جانب آخر، قال كيربي إن دعوة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة "غير واقعي وامرا صعبا".

وفي قت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بشأن توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في أعقاب هجوم حماس مطلع الأسبوع.

وأضاف سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لكن تفاصيلها محل نقاش بين الوكالات التنفيذية ولا أريد أن أعلن الكثير بشأنها علنا في الوقت الراهن".