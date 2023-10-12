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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على عكس التوقعات.. التضخم في الولايات المتحدة يستقر عند 3.7%

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية استقر خلال سبتمبر الماضي عند 3.7%.

وجاءت قراءة نسبة التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر أعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 3.6%.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة بما يكفي لتقييد النشاط التجاري طالما كان ذلك ضروريا، وذلك للتغلب على التضخم لأن الضغط الصعودي على الأسعار لا يزال قويا في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.

وحسب الأسوشيتد برس، قالت كريستين لاجارد إن الإنفاق القوي على العطلات والسفر وزيادة الأجور أدى إلى تباطؤ انخفاض مستويات الأسعار حتى مع استمرار تباطؤ الاقتصاد. 

ولم يتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلا بشكل طفيف من 5.2% في يوليو إلى 5.3% في أغسطس.

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