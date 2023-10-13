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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمسية غنائية رومانسية لنجوم الأوبرا على مسرح الجمهورية| 15 أكتوبر

صدى البلد

يقدم نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني، الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الأحد 15 أكتوبر علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم اعمال الغنائية العالمية باللغات الألمانية والفرنسية والاسبانية منها غنى - انا الروح لـ شوبرت، وفاء - لا اتحمل الضغينة لـ شومان، اهداء  لـ شتراوس، لا يعرف الشوق الا من يعرفه لـ تشايكوفسكي، قلبي لك لـ ليهار، متعة الحب لـ مارتينى، سبل الحب لـ بولانك، رومانسية مينيون لـ دوبارك، البحارة - بعد الحلم لـ فوريه، الطائر الزنان لـ شوسون، فتيات قاديز لـ ليو دليب ، عندما انظر اليك لـ تورونيا ، الماجا المعذبة لـ جرانادوس ، الروح الاندلسية لـ جوميز وجرانادا من الفلكلور الأسبانى .. أداء داليا فاروق، مصطفي مدحت، جاكلين رفيق، جيهان فايد، رامز لباد، انجي محسن، تامر توفيق، سلمي الجبالي، خالد سمير، محمد جابر وضيوف الفرقة آية شلبي، نورا الالفي وفيرونيا فيليب.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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