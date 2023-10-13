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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عروض نادي سينما المرأة

صدى البلد

يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما عروضه السينمائية يوم الإثنين القادم الموافق  ١٦ أكتوبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء .

من المقرر عرض كلاً من فيلم كيلو جرام إخراج  الاء البهي، فيلم النرجسي إخراج سالي البشلاوي، فيلم عزيزتي ورد إخراج مروة الشرقاوي، فيلم حاضر إخراج حازم متولي، فيلم نفسي إخراج يمنى صالح، فيلم سارة إخراج عبدالله عادل، فيلم النهاية الابدية السعيدة إخراج ابرام بولس.


وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام احمد على لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

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يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر،  تحت ادارة الناقدة  شاهندة محمد على فنياّ .

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الكاتب والناقد مجدي الشحرى ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

الإثنين القادم إسلام أحمد علي الأوبرا المصرية الدكتور وليد قانوش

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