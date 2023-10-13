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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

صدى البلد

طمأن الشاعر عنتر هلال متابعيه على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

قال "هلال" عبر فيسبوك:"عدنا بعد ما اتنحل عودنا وبعد ما قل مجهودنا، بس أدينا عدنا تاني وأدينا بنثبت وجودنا"، مضيفا: "الحمد لله.. كانت تجربة جميلة بصراحة، صحيح شقوا صدري وشالوا وحطوا حاجات وربنا ما يوريها لحد، بس الحمد لله أديني صاغ سليم أدامكم أهو".

وتابع : "رجعنا بقا نتشاقى ونحلو مع بعض تاني ونرجع الضحك والفلسفة والجنان تاني، شكرا لكل واحد سأل عليا وشكرا من كل قلبي لكل واحد اطمن عليا، أنا الحمد لله بقيت كويس وهبقا كويس جدا كمان على فكرة بإذن الله وحده".

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وكان قد واوضح حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بى سى" قائلا: "عنتر هلال من فترة مريض ويتعرض لأزمات قلبية وآخر تشخيص لحالته أن عنده 4 شرايين مسدودة ودخل عمل عملية قلب مفتوح وغير صمام القلب والشرايين".

وأوضح حسام حسني، أنه بعد خروج الشاعر عنتر هلال من غرفة العمليات تم وضعه في غرفة العناية المركزة وبعد ذلك العناية المتوسطة ثم حاليا في غرفة عادية لكن الزيارات غير مسموحة .

وكانت نشرت ابنة الشاعر عنتر هلال علي  الصفحة الشخصية للشاعر عنتر هلال قائلة":مساء الخير، انا حنين عنتر هلال برجاء الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل
تم إجراء عملية قلب مفتوح يوم الاثنين الماضي، وتمت العملية بنجاح الحمد لله وهو الآن في الرعاية المركزه للتعافي ان شاء الله شكرا لكل من اهتم وحاول التواصل معنا دعواتكم".

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