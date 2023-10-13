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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة الشرقية برئاسة المستشار غسان والي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أسماء الفائزين والذين جاءوا كالتالي ..
 

فاز بمقعد فوق السن كل من.. الدكتورة نهلة الجمال أستاذة الأمراض المتوطنة في جامعة الزقازيق، والدكتور أشرف سليمان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

 

فيما فاز بمقاعد تحت السن كل من.. الدكتور محمد عبدالعزيز مدير الحضانات وعناية الأطفال في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، والدكتورة غادة شويخ مدير عام إدارة المعامل في محافظة الشرقية.

كانت الانتخابات شهدت إقبالا مكثفا من الاطباء منذ بدء عملية الاقتراع وقبل دقائق من غلق باب التصويت ،فيما سمحت اللجنة المشرفة علي الانتخابات السماح بالتصويت حتى وجود آخر ناخب.

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وقامت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، برئاسة المستشار غسان والي، بتقسيم صناديق الاقتراع إلى لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، للتسهيل علي الناخبين، حيث تسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين اربعة بين تحت السن ومثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، و بطاقة أخرى لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن لشرق الدلتا.

كان الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية أكد أنه بلغ عدد من يحق لهم التصويت، 7 آلاف عضو من إجمالي 14 ألف طبيب مقيد، كما يحق لأي طبيب مسجل بالنقابة غير الشرقية وموجود بالزقازيق أن يدلي بصوته في لجان النقابة العامة فقط.

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