النبوي : تلاحم عربي كبير تجلّى في حرب أكتوبر 1973

قال الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الاسبق ، إن جميع الدول العربية ساندت الدولة المصرية بشكل كبير في حرب أكتوبر عام 1973 ، وقطعت السعودية البترول عن الدول الداعمة لإسرائيل لمساندة مصر.

وتابع النبوي، خلال لقائه ببرنامج “ بصراحة ” مع الإعلامية رانيا هاشم على فضائية “الحياة ” ، أن قطع ١٠٪؜ من إنتاج السعودية والعراق من البترول عن الدول الداعمة لإسرائيل رفع سعر البترول من ٣ دولار حتى ٤٠ دولار ، وكان هناك نوع من التكاتف والتلاحم العربي في حرب أكتوبر 1973.

وأشار الدكتور عبد الواحد النبوي ، إلى أن الدولة جعلت ميزانيتها كلها مخصصة للحرب ، وهناك دول عربية كثيرة بعثت ببعثات طبية وعسكرية لتكون ظهيرا امنيا خارجيا للجيش المصري.

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