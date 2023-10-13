وزير الثقافة الأسبق: مصر لديها وثائق تبرز دور الشعب قبل حرب أكتوبر

قال الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الاسبق ، إن مصر لديها وثائق تبرز دور الشعب المصري قبل الحرب وبعدها ، متابعا :" الوثائق تظهر معدن الإنسان المصري في وقت الأزمة ".

وتابع النبوي، خلال لقائه لبرنامج "بصراحة " مع الإعلامية رانيا هاشم على فضائية "الحياة "، أن الشعب المصري التف حول قيادته في حرب ١٩٧٣ ، معلنا الصبر والرغبة في محاربة العدو.

وأشار إلى أن الدولة جعلت ميزانيتها كلها مخصصة للحرب ، ونجحت في الانتصار في حرب اكتوبر على الرغم من التصريحات العالمية بأن الجيش المصري لن يقوم مرة أخرى.

https://fb.watch/nFeyaLSg6j/?mibextid=UVffzb

