مستشار بأكاديمية ناصر: حرب أكتوبر إعجاز والبعض لن يترك المصريين للاحتفال بذكراه

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي، وبالتالي يترك له الإدارة.

اللواء عادل العمدة يتحدث عن حرب أكتوبر

وأضاف "العمدة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" على قناة "سي بي سي"، اليوم الخميس، أن حرب أكتوبر إعجاز لن يتركوا المصريين ليحتفلوا به، وذلك من خلال التشتيت بالأحداث في كل الجبهات الغربية والجنوبية والشرقية.

وتابع عادل العمدة، أن البعض يحاول إحداث خلخلة في الجبهات المجاورة لمصر، من أجل الضغط على الدولة المصرية، فضلا عن ملف نشر الشائعات المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على تصدير الأزمات أمام المواطن.