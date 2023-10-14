أسباب هبوط السكر بعد تناول الطعام؟

هبوط السكر بعد تناول الطعام يُعرف أيضًا بانخفاض مستوى السكر في الدم بعد الوجبة أو "هبوط السكر التابع للوجبة".

وقد تكون هناك عدة أسباب لحدوث هبوط السكر بعد تناول الطعام، وتشمل ما يلي:

1. ارتفاع مستوى الأنسولين: يحدث هبوط السكر بعد الوجبة عندما يفرز البنكرياس كمية كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ. قد يحدث ذلك عند تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات البسيطة والسكر، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في مستوى السكر في الدم ثم هبوط حاد بعد ذلك.

2. قلة تناول الكربوهيدرات: إذا كنت تتناول وجبة قليلة الكربوهيدرات، فقد ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل غير طبيعي بعد الوجبة.، حيث يعتمد جسمك على الكربوهيدرات لتوفير السكر اللازم للطاقة، وعندما يكون تناول الكربوهيدرات غير كافٍ، فقد يحدث هبوط في مستوى السكر في الدم.

3. عوامل الحساسية والتحسس: قد يسبب تناول أطعمة محددة حساسية أو تحسس لدى بعض الأشخاص، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام. بعض الأمثلة على هذه الأطعمة تشمل القمح، والحليب، والصويا، والمكسرات.

4. الأدوية: بعض الأدوية قد تؤثر على مستوى السكر في الدم وتسبب هبوط السكر بعد الوجبة. على سبيل المثال، بعض أدوية السكري الفموية أو الأنسولين قد تزيد من تأثير الأنسولين وتؤدي إلى انخفاض مستوى السكر.

5. مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يؤدي وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل مشكلات في الامتصاص أو مرض القولون العصبي، إلى هبوط مستوى السكر بعد الوجبة. تلك المشاكل يمكن أن تؤثر على طريقة امتصاص الكربوهيدرات والتحلل الطبيعي للسكر في الدم.

وإذا كنت تعاني من هبوط مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام بشكل متكرر، فمن الجيد أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وتحديد السبب المحتمل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

الطبيب قد يوصي بإجراء فحوصات لقياس مستوى السكر في الدم، وتحديد التشخيص الصحيح، وتقديم العلاج المناسب.