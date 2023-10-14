تعرف على آخر موعد للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا للطلاب عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

آخر موعد لغلق باب التقديم بدبلومات الدراسات العليا

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن اخر موعد لغلق باب تسجيل التقديم بدلومات الدراسات العليا بالكلية إلي نهاية يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر وذلك إلكترونيا، عبر موقع UMS.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن شروط التسجيل بدبلومات الدراسات العليا

أولاً : الطلاب المصريين :

أصل شهادة الليسانس (بتقدير عام جيد على الأقل) .

أصل شهادة الدبلوم في حالة الحصول على دبلوم سابق .

أصل شهادة الميلاد الرقم القومي (كمبيوتر) .

صورة البطاقة الشخصية سارية .

3 صور شخصية 4 × 6 .

سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي .

موافقة جهة العمل بالنسبة لضباط الشرطة .

ثانياً : الطلاب الوافدين :

أصل المؤهل مصدق من الخارجية المصرية (بتقدير عام جيد على الأقل) .

شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .

أصل شهادة الميلاد مصدقة من الخارجية المصرية .

عدد 2 صورة من جواز السفر كاملاً (من الجلدة للجلدة) ويكون سارياً .

عدد 6 صور شخصية 4 × 6 .

خطاب السفارة بالنسبة للدارسين على منحة أو على حساب السفارة موجه لعميد كلية الحقوق عين شمس مبين به جهة التمويل وأسم الدبلوم التي سوف يتقدم بها .

يتم التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الالكتروني https://admission.study-egypt.gov.eg . أو أدرس في مصر .

وكان قد أعلن مركز الاستشارات المالية والمراجعة بجامعة عين شمس، عن اعتماد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع القومي بشمال سيناء لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا أش).

والتقت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة بأعضاء مجلس إدارة شركة أرض الفيروز للتعدين وإدارة المشروعات بمناسبة اعتماد دراسة الجدوي للمشروع القومي وتنسيق عقد برتوكول تعاون مع الجامعة للاستفادة بالخدمات الاستشارية للجامعة وتقديم منح تدريبية وفرص عمل لأوائل الخريجين من الشركة.