جوجل تطلق أداة جديدة لعمل صور بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل أن تجربة البحث التوليدي SGE باتت تتيح عمل صورة مباشرة من مطالبة نصية، بعدما وقرت مايكروسوفت فى مارس الماضى إنشاء الصور ضمن Bing Chat باستخدام نموذج DALL-E من شركة OpenAI.

وبحسب سي نت التقنى، تتيح جوجل الآن للمستخدمين كتابة المسودات داخل تجربة البحث التوليدي SGE مع تخصيص المخرجات وطريقة الكتابة.

جاءت هذه الميزات الجديدة بعد حزمة التحديثات لـ البحث التوليدي SGE بالتزامن مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ.

تتيح ميزة البحث التوليدي SGE كتابة ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء تعريفات للمصطلحات الغير المألوفة والتعليمات البرمجية، مع مزايا السفر والبحث عن منتج معين.

كما يمكنك انشاء صورة جديدة بالذكاء الاصطناعي حسب ما تريد مثل رسم أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية، لتحصل على 4 نتائج لصورتك يتم تحميلها بصيغة png.

تتيح جوجل الميزة لمستخدميها من عمر 18 عامًا أو أكثر، لأن عملية انشاء الصور الذكاء الاصطناعي قد ينتج عنها بعض المحتوى الغير المناسب، وحددت جوجل منع إنشاء صور قد تكون ضارة أو مضللة، أوتنتهك سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تمنع أيضًا جوجل إنشاء أى صور بوجوه لأشخاص بارزين معروفين، لمنع انتشار أى معلومات خاطئة ليس لها أى أساس من الصحة.